Planètes coquilles d’œuf : comprendre ce qu’est cette nouvelle catégorie, découverte par hasard

En analysant la couche externe des exoplanètes à la recherche de mondes semblables à la Terre à l’aide d’un nouveau modèle informatique, une équipe internationale de géologues des États-Unis, de Suisse, de France et d’Écosse a découvert une nouvelle catégorie de planètes : les « coquilles d’œufs ».

Au cours de l’étude, ils ont prédit que les mondes petits, anciens ou éloignés de leurs étoiles auraient probablement des couches épaisses et rigides. Cependant, ils ont réalisé que, dans certaines circonstances, les planètes peuvent avoir une enveloppe extérieure fragile, d’environ 1 km d’épaisseur seulement. Cela signifie que leurs croûtes sont si ultra-minces qu’elles seraient incapables de supporter n’importe quel type de vie.

Dans leur recherche d’exoplanètes potentiellement habitables avec des conditions semblables à celles de la Terre, les scientifiques ont découvert des planètes avec des croûtes extrêmement minces. Image : Nazarii Neshcherenskyi – Istockphoto

Un nouveau modèle informatique vise à explorer les conditions planétaires pour la formation des plaques tectoniques

Selon le site Phys, l’étude, qui a été publiée ce mercredi (10) dans le Journal of Geophysical Research: Planets, a été dirigée par Dami Mikhail, chercheur à la School of Earth and Environmental Sciences de l’Université de St. Andrews, Ecosse.

Mikhail explique que « le nouveau modèle fournit en fait une norme pour prédire la nature de la tectonique des plaques dans les mondes externes ».

Il dit que c’est comme un « nouveau paramètre Boucle d’or ». « Mais au lieu de la bonne température pour l’eau, nous voulons explorer les bonnes conditions pour la tectonique des plaques », explique Mikhail.

Pour les scientifiques, avoir une tectonique des plaques comme celle de la Terre est un élément important de l’habitabilité planétaire – et pas seulement parce que cela les rend similaires à la structure géologique de notre planète.