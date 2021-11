Cet homme prétend connaître les secrets du Pentagone sur les ovnis – mais pouvons-nous le croire ?

Depuis la mi-2020, le Pentagone parle ouvertement d’épisodes de « rencontres étranges » de pilotes de l’US Air Force avec des « phénomènes aériens non identifiés » – un nouveau terme pour les ovnis (ou « ovnis » – objets volants non identifiés, en traduction). Cependant, aucun récit ne parle officiellement de vie extraterrestre ou de technologie extraterrestre, se limitant à donner des explications très terrestres pour des occasions jusque-là inexpliquées.

Voici Luis Elizondo, un ancien officier du renseignement du Pentagone et autoproclamé « informateur » depuis qu’il a quitté l’agence, contredisant les comptes officiels, mais sans en dire grand-chose. Dans une interview accordée au GQ américain, l’expert affirme toutefois qu’il y a bien plus que ce que le gouvernement veut laisser échapper sur le sujet.

Luiz Daniel Elizondo prétend avoir été le chef d’un programme du Pentagone sur les enquêtes sur les ovnis, mais rien ne prouve que cela soit vrai (Image : Max Moszkowicz/YouTube/Reproduction/Creative Commons)

« Je dois faire attention, je ne peux rien dire de très précis, mais imaginez que vous ayez un rapport d’un pilote qui dit » Hé, c’est bizarre. Je volais et je me suis approché de cette « chose » [sic] et puis je suis rentré à la maison et j’avais l’impression d’avoir été brûlé par le soleil. J’étais rouge pendant quatre jours », a déclaré Elizondo au magazine.

« Eh bien, » continua-t-il, « c’est un signe de radiation. Ce n’est pas un coup de soleil, c’est une brûlure par rayonnement.

Elizondo est allé encore plus loin. Dans l’interview, il a même fait allusion à des distorsions temporelles dans les interactions des pilotes avec les ovnis, affirmant qu’il y avait beaucoup plus de matériel que les vidéos publiées publiquement par le Pentagone. « Plus vous êtes proche de l’un de ces objets, plus vous ressentirez des changements dans le temps et l’espace par rapport au véhicule et à l’environnement », a-t-il déclaré à GQ.

« Il y a plusieurs vidéos là-bas [com o Pentágono/governo] – a une durée de 23 minutes. Un autre montre un objet à 15 mètres du pilote », a précisé l’ancien officier, précisant alors que « nous [presumidamente, ele e sua empresa de entretenimento – mais sobre isso abaixo] publions des documents qui appartiennent à d’autres pays, montrant qu’une bonne partie de ce que les gouvernements « cachent » n’appartient pas nécessairement aux États-Unis.

A ces moments, il est important de souligner que, malgré Elizondo jurant qu’il faisait partie du programme du Pentagone qui analyse les rencontres entre pilotes et ovnis, l’agence elle-même nie qu’il ait eu une quelconque participation dans le secteur, ou qu’elle partageait une quelconque responsabilité avec lui en la matière. De plus, il admet lui-même avoir identifié des « problèmes de sécurité nationale » concernant l’enquête sur cette affaire, mais il ne les a jamais signalés à la chaîne de commandement de ses supérieurs, préférant quitter l’agence et rejoindre d’autres « informateurs » dans la formation d’un société de divertissement pour travailler sur une émission de téléréalité.

Selon un article publié à son sujet sur Intercept en 2019, il n’y a aucune preuve qu’Elizondo ait participé à ce à quoi il prétend avoir participé. Le programme lui-même existe – confirmé par le Pentagone lui-même et nommé «AATIP» (acronyme de « Advanced Aerospace Threat Identification Program ») – mais là encore, l’agence dément toute participation, quel que soit son niveau ou sa hiérarchie, d’Elizondo, qui a quitté le Pentagone en octobre 2017.

Elizondo (à droite) est proche de Tom DeLonge (à gauche), ancien guitariste du groupe punk Blink-182 et notoire amateur de complot d’ufologie : ensemble, ils ont produit l’émission de téléréalité « Non identifié», diffusé par History Channel (Image : Wikimedia Commons/Reproduction)

De plus, un e-mail envoyé par le service de presse du À l’Académie des arts et des sciences des étoiles – l’entreprise à laquelle appartient Elizondo – à plusieurs membres de la presse renforce l’histoire de son employé comme quelqu’un avec un rôle important dans le programme. Un tel e-mail a même été transmis à des érudits extraterrestres indépendants, mais même eux doutent de la véracité des affirmations.

L’expert en la matière John Greenewald a répondu à cet e-mail avec des questions sur la responsabilité exacte d’Elizondo pour le programme, ne recevant qu’une réponse générique concernant la durée de service, en années, sans mois spécifiques, et les noms des directeurs de programme – mais pas sur le rôle spécifique de l’informateur. Les demandes d’entretiens supplémentaires ont été totalement ignorées.

Et ce n’est pas comme s’il était incapable de répondre, étant donné qu’en même temps, il avait donné des interviews au New York Times et à des blogueurs ufologues ou militaires américains. Curieusement, cependant, ces interviews parlaient spécifiquement d’une émission animée par Elizondo sur History Channel, et non des preuves qu’il prétend avoir.

De plus, presque aucune couverture médiatique n’a parlé de la relation entre Elizondo et le passionné d’ufologie (et largement rejeté) Tom DeLonge, que vous pourriez reconnaître comme un ancien guitariste du groupe. punk rock Blink 182 (il est le « PDG par intérim » de la société). Le service de presse mentionné ci-dessus est d’ailleurs dirigé par Kari DeLonge, sœur du musicien manager.

Au milieu de toute la couverture médiatique de l’entreprise d’Elizondo ces dernières années, une seule personne confirme sa position au Pentagone. Le problème : cette personne a été retirée de ses activités sous enquête où elle est soupçonnée de faute administrative. Dana White (à ne pas confondre avec le président de l’UFC, qui porte le même nom) a été porte-parole du Pentagone à la mi-2017 et a déclaré que l’AATIP était «coordonnée» par Elizondo.

Pendant l’administration de l’ancien président Donald Trump, cependant, White, qui travaillait dans les «conseils politiques nommés» de l’équipe présidentielle, a démissionné avant même que Trump ne quitte le bureau ovale. Christopher Sherwood, qui a assumé le poste de porte-parole de l’agence militaire en 2019, n’a pas confirmé les affirmations de White.

La personne à qui White a fait la déclaration, Bryan Bender, était un journaliste du site Politico.com, mais quelques années après avoir signé le texte où la déclaration a été publiée, il a quitté le véhicule… pour travailler sur l’émission de téléréalité d’Elizondo sur History Channel.

La communauté des passionnés d’OVNI est assez animée : en une recherche rapide sur Facebook, les trois premières pages sur le sujet au Brésil totalisent près de 150 000 followers. De toute évidence, avec peu de place pour les complots et la plupart des messages sont liés à des commentaires officiels et à des débats assez sains.

Il est difficile de dire à ce stade si Elizondo, DeLonge et d’autres personnes impliquées dans l’entreprise disent réellement la vérité. Tout comme il est difficile de croire, sans réserves, les démentis du Pentagone concernant les ovnis ou, du moins, le travail des noms mentionnés jusqu’ici au sein du corps.

Le sujet suscite beaucoup de discussions, et cela devrait certainement durer un certain temps, compte tenu de l’exposition médiatique des deux côtés dans la presse.

