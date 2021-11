Sécheresse historique en Syrie : le réservoir s’assèche complètement pour la 1ère fois

Il y a plus de dix ans, une manifestation pacifique en faveur de la démocratie contre le président syrien a fait du pays le théâtre d’une guerre civile violente et étendue, qui a déjà fait plus d’un demi-million de morts. Comme si cela ne suffisait pas, les Syriens souffrent d’une sécheresse persistante depuis 2007, encore aggravée par les conflits, qui ont détruit ou endommagé la moitié des puits locaux.

Selon l’Agence France-Presse (AFP), le changement climatique d’origine humaine, responsable de la fréquence des sécheresses et des incendies de forêt dans le monde, signifie que la Syrie traverse l’une des années les plus sèches et les plus chaudes jamais enregistrées, après les dernières précipitations historiquement faibles. l’hiver.

La rareté des pluies, les dommages structurels causés par la guerre et l’extraction par des agriculteurs en difficulté ont complètement épuisé un important réservoir dans le nord-ouest du pays, le laissant complètement à sec pour la première fois de l’histoire.

Sécheresse autour du barrage d’Al-Duwaysat dans la province d’Idlib au nord de la Syrie. Les faibles précipitations, les dommages structurels et l’extraction par les agriculteurs en difficulté ont complètement vidé le réservoir pour la première fois. Image : ABDULAZIZ KETAZ / AFP

Il est possible de marcher sur le fond du réservoir sec en Syrie

Source essentielle d’approvisionnement de milliers de personnes et d’irrigation de plus de 150 hectares de terres agricoles où vivent environ 800 familles, le réservoir formé par le barrage d’Al-Duwaysat, dans la province d’Idlib, n’a jamais été dans cette situation depuis sa construction27. années.

Selon la Banque mondiale, le lit du bassin, d’une capacité de 3,6 millions de mètres cubes, est jonché de barques échouées, d’ossements d’animaux et d’arbres morts sur toute sa longueur.

« En raison de la sécheresse et des faibles précipitations, nous pouvons maintenant marcher jusqu’au fond du réservoir », a déclaré l’ingénieur en chef de la réserve, Maher al-Hussein, notant que la capacité n’était épuisée que depuis deux ans.

Avec de faibles précipitations l’hiver dernier, le réservoir a été réduit de moitié, et toute l’eau a été utilisée pour l’irrigation par les agriculteurs essayant de sauver leurs récoltes, selon Hussein.

De plus, les dommages à la canalisation principale qui alimente l’eau du réservoir aux réseaux d’irrigation ont causé des fuites importantes, réduisant encore le volume qui atteint les champs.

« Nous sommes arrivés à ce réservoir il y a 10 ans », a déclaré l’éleveur de bétail Abu Joumaa. « Si Dieu ne nous envoie pas de bonnes pluies qui pourraient remplir le réservoir cette année, les gens ne pourront pas faire pousser les cultures dont ils dépendent pour survivre.

