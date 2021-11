Il y a assez d’oxygène sur la Lune pour faire respirer 8 milliards de personnes pendant cent mille ans

La couche superficielle de la Lune est très riche en oxygène, suffisante pour permettre à toute la population humaine de respirer pendant cent mille ans.

Surface lunaire. Crédit : Andrea Centini

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, vient d’annoncer que le retour de l’homme sur la lune a été reporté à « au plus tôt 2025 », faisant exploser la programmation originale de la mission Artemis, qui comprenait l’atterrissage de la première femme et de la première personne. noir d’ici 2024. Malgré ce changement, principalement lié à un procès de Blue Origin de Jeff Bezos mais aussi à la pandémie de COVID-19 et aux problèmes avec les nouvelles combinaisons spatiales, les plans plus ambitieux pour la « reconquête » de la Lune n’ont pas changé après les missions Apollo. Cette fois, en effet, nous irons là-bas pour rester, à la fois en orbite et en surface ou sous elle, à l’intérieur des « tubes de lave » qui serpentent au cœur du satellite. Ce qui est sûr, c’est que pour construire les premières colonies humaines il sera indispensable de récupérer des ressources directement sur place, comme le précieux oxygène, utile à la fois pour la respiration des astronautes mais aussi comme propulseur pour les navettes spatiales. La Lune, même si cela peut paraître peu intuitif, est très riche en oxygène, à tel point qu’il en existe dans sa couche superficielle une quantité suffisante pour permettre à l’ensemble de la population humaine (huit milliards de personnes) de respirer pendant une bonne centaine de milliers d’années.

Ce calcul a été effectué par le professeur John Grant, un scientifique spécialisé en sciences du sol à l’Université de Southern Cross, une université australienne avec des bureaux en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Queensland. Dans un article passionné publié dans The Conversation, le scientifique a souligné que la faible atmosphère lunaire, composée principalement d’hydrogène, d’argon et de néon, ne peut pas soutenir la vie des mammifères respirant de l’oxygène comme les humains, cependant ce composé est toujours abondant, même s’il n’est pas étant sous forme gazeuse. Il se trouve enfermé dans le régolithe lunaire, cet ensemble de poussière et de roche qui constitue la couche superficielle du satellite. Le professeur Grant précise qu’il n’aime pas qualifier la surface de la Lune de « sol lunaire », puisque le sol sur Terre a une composition complètement différente, intimement liée à l’activité biologique (qui fait évidemment défaut au compagnon de la Terre). Sur la Lune, la couche superficielle est un ensemble de minéraux tels que « la silice, l’aluminium et les oxydes de fer et de magnésium », issus de l’impact de météorites sur une très longue période. C’est précisément dans ces minéraux que l’oxygène est piégé, l’élément qui nous permet de vivre et de respirer ici sur Terre.

La régolite, explique le professeur Grant, est composée de 45 pour cent d’oxygène, mais pour pouvoir « le déchirer » des roches, du gravier et de la poussière, vous avez besoin d’une procédure qui nécessite beaucoup d’énergie, l’électrolyse. Il sera nécessaire d’amener des réacteurs spéciaux de la Terre à la Lune, qui devront être alimentés par de l’énergie solaire ou d’autres sources obtenues sur place. Des scientifiques de la société belge Space Applications Services développent des réacteurs de nouvelle génération qui devraient améliorer considérablement l’extraction d’oxygène grâce à cette technique ; ils espèrent pouvoir le tester directement sur la Lune dans les années à venir, grâce à une mission in situ de l’Agence spatiale européenne (ESA). Une fois l’obstacle de la production surmonté, comme indiqué sur la Lune, il y a une grande abondance d’oxygène. Le professeur Grant a précisé que dans chaque mètre cube de régolithe lunaire, il y a jusqu’à 630 kilogrammes d’oxygène ; puisque chacun de nous respire environ 800 grammes par jour d’oxygène pour vivre, comme le rapporte la NASA, en ne considérant que les 10 premiers mètres de profondeur de la surface de la Lune, il est possible d’estimer une quantité d’oxygène qui permet la respiration de huit milliards de personnes par 100 mille ans. Pas mal pour le compagnon inhospitalier de la Terre.