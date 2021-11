Le putois d’Amérique, mammifère le plus rare en Amérique du Nord, envahit le garage du Colorado

Lorsque vous nettoyez votre jardin, votre arrière-salle ou votre garage à la maison et que vous trouvez un animal, réfléchissez bien avant de lui donner une destination. Vous êtes peut-être confronté à une nature précieuse, comme cela est arrivé à un Américain de Pueblo West, au Colorado, qui a rencontré un petit envahisseur et ne pouvait même pas imaginer faire face au mammifère le plus rare d’Amérique du Nord.

Mammifère le plus rare d’Amérique du Nord, le putois d’Amérique se trouve dans les garages du Colorado. Image: Parcs et faune du Colorado

Cela s’est passé lundi dernier (8), lorsque l’homme, dont l’identité n’a pas été révélée, a vu un petit furet dans son garage. Immédiatement, il a enfermé l’animal dans une boîte et l’a appelé Colorado Parks & Wildlife (CPW), une entité équivalente à notre IBAMA, mais au niveau de l’État.

Heureusement qu’il avait cette attitude, au lieu d’effrayer ou même de tuer la créature sauvage. Selon le CPW, le pénétrateur est une belette à pattes noires (Mustela nigripes), également connue sous le nom de toirão américain ou furet à pieds noirs, un animal en voie de disparition.

« CPW a reçu un appel d’un propriétaire voisin signalant qu’un furet se trouvait dans son garage », a révélé CPW dans un communiqué de presse mercredi (10). « Au moment où les agents du CPW Cassidy English et Travis Sauder sont arrivés, le propriétaire de la maison avait persuadé le furet de le mettre dans une boîte. »

Des biologistes surveillent la population de putois d’Amérique, un mammifère rare et menacé

Selon le journal local The Sacramento Bee, le CPW fait partie depuis des années d’un effort de conservation pour protéger l’espèce. Plus de 120 putois d’Amérique ont été relâchés depuis 2013 au Walker Ranch, un paysage tentaculaire près de la maison où ce dernier a été trouvé.

Les biologistes de l’organisation surveillent les animaux et administrent des vaccins contre la peste du furet pour aider à restaurer la population. Chaque furet relâché a une puce électronique qui peut être scannée.

Après que les responsables du CPW aient sauvé l’animal du domicile de l’Américain, ils ont contacté une société humanitaire voisine pour aider à l’identifier. Les agents ont également envoyé des photos du furet (ou du furet) aux biologistes du US Fish and Wildlife Service, qui ont déterminé que l’animal était en bonne santé et devait être relâché dans la colonie.

Ensuite, le furet a été relâché et a couru vers le terrier, selon CPW. « C’est extrêmement rare », a déclaré Ed Schmal, le biologiste de la conservation de l’organisation. « Les putois d’Amérique sont nocturnes et extrêmement timides. Pour une raison quelconque, celui-ci a quitté la colonie et cherchait un abri. Nous sommes heureux qu’il soit en bonne santé, qu’il ne soit pas affamé ou malade, et que nous ayons pu le capturer et le ramener dans la colonie.

