Crew-3 Crew fait une vidéo montrant ce que c’est que de voyager sur le Crew Dragon; Regardez

L’équipage de la mission Crew-3, qui après plusieurs retards est finalement parti pour la Station spatiale internationale mercredi soir (10), a fait un vidéo en orbite terrestre, montrant un peu ce que c’est que de voyager à bord d’une capsule Crew Dragon.

L’astronaute Kayla Barron a profité de l’occasion pour faire la démonstration de la « jauge à gravité zéro » utilisée par l’équipage. C’est une jolie tortue en peluche, avec une carapace à paillettes et un casque d’astronaute, appelée « Pfau ». Le nom signifie « Paon » en allemand, la langue maternelle de Matthias Maurer, l’un des quatre membres d’équipage de la mission.

La tortue a été choisie comme mascotte parce que Barron et Raja Chari, le commandant de la mission, appartiennent à la 22e classe d’astronautes de la NASA, surnommée les « tortues », qui ont obtenu leur diplôme en 2017. Le troisième astronaute américain de l’équipe, Thomas Marshburn, est diplômé du classe de 2004, connue sous le nom de « Paons ». Par conséquent, le nom a la contribution de chacun des membres de l’équipage Crew-3.

La « jauge à gravité zéro » est un petit objet, généralement un animal en peluche, qui est laissé en vrac dans la capsule pendant le lancement. Lorsque le vaisseau spatial atteint une certaine altitude, l’objet commence à flotter, « indiquant » ainsi aux astronautes qu’ils sont déjà en « gravité zéro ». Dans les missions précédentes, les indicateurs étaient un dinosaure en peluche appelé « Tremor » dans Demo-2, et l’animal en peluche de Grogu, « baby yoda », dans la mission Crew-1.

Crew-3 est principalement composé d’astronautes novices. Les astronautes américains Raja Chari et Kayla Barron, tous deux de la NASA, et l’Allemand Matthias Maurer, de l’ESA, effectuent leur première mission dans l’espace. Le seul membre expérimenté est son compatriote américain Thomas Marshburn, qui a visité l’ISS à deux reprises : une fois à bord de la navette spatiale Endeavour lors de la mission STS-127 en 2009, et une fois en voyage dans une capsule russe Soyouz lors de l’expédition 34/35, en 2012.