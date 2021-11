Dans une nouvelle vidéo, la NASA présente les missions d’exploration de Vénus

La NASA a publié une nouvelle vidéo, qui simule le paysage de la surface de Vénus, ainsi que son atmosphère, afin de dévoiler deux nouvelles missions que l’agence spatiale américaine a conçues pour les années 2030.

Les missions, intitulées « VERITAS» et « DAVINCI », chercheront à surveiller l’atmosphère et la surface de notre « jumeau planétaire » et à collecter des informations liées à sa composition chimique, sa construction interne (analyse de carotte, par exemple) et d’autres informations.

Lire aussi

La première mission, « VERITAS » (« vrai » en latin, mais voici aussi un acronyme pour « Spectroscopy, Radio Science, Topography, InSAR et Venus Emissivity), consiste à lancer une sonde orbitale qui observera les nuages ​​denses atmosphériques de la planète. Le terme « InSAR » vient de « Interferometric Synthetic Aperture Radar » et sert à cartographier les déformations des surfaces à l’aide d’images radar – qui utilise des ondes plus précises et parvient à pénétrer non seulement dans les nuages ​​​​très épais, mais fonctionne également dans l’obscurité.

La seconde mission, « DAVINCI » (« Deep Imaging Investigation of Venus for Noble Gases and Chemistry »), qui semble être le sujet principal de la vidéo ci-dessus, doit aller au-delà de la précédente, provoquant l’installation d’une sonde exploratoire sur le surface de la deuxième planète du système solaire pour mener des expériences scientifiques.

« Vénus nous attend tous, et la [missão] DAVINCI est prêt à nous y emmener et à provoquer une nouvelle renaissance », a déclaré la narratrice de la vidéo, Giada Arney, une planétologue de la NASA stationnée au Goddard Space Flight Center dans le Maryland, aux États-Unis.

Selon elle, la mission DAVINCI comprendra deux parties : la première, dont le lancement est prévu en 2029, effectuera deux passages à travers Vénus pour étudier son atmosphère afin de nous aider à comprendre un mystérieux composant chimique capable d’absorber les rayons ultraviolets (UV). , en plus d’utiliser la période nocturne pour cartographier – grâce à la technologie infrarouge – la surface de la planète.

Sept mois après le deuxième passage, la sonde effectuera une plongée atmosphérique qui collectera et restituera à la NASA des informations sur la composition de la surface de Vénus : bien qu’il ne s’agisse pas d’un atterrissage définitif, l’approche suffira à produire également de la haute résolution. images de la région connue sous le nom de «Alpha Regio tesselles« , où se trouvent plusieurs morceaux d’une roche appelée » tessera « , qui a été brisée et pliée à plusieurs reprises d’une manière qui, sur Terre, ne se produit que dans les parties les plus intimes de notre croûte.

L’idée derrière tous ces projets est d’établir une chronologie plus détaillée de l’histoire de Vénus et, espérons-le, nous conduire à une meilleure compréhension de notre planète la plus proche.

