A qui appartient la Lune ? Un multimillionnaire garantit le certificat de propriété

Puis, en 2008, il a déboursé environ 30 millions de dollars pour s’envoler vers la Station spatiale internationale (ISS), où il est resté 11 jours, étant l’un des premiers à pratiquer ce que nous appelons le « tourisme spatial ». Il a volé à bord du vaisseau spatial Soyouz TMA-13, avec le cosmonaute russe Yuri Lonchakov et l’astronaute américain Michael Fincke comme compagnons de voyage.

Alors qu’il était sur l’ISS, Garriott a joué une « farce » qu’il n’a avoué que de nombreuses années plus tard. Il a caché, quelque part derrière les panneaux qui tapissent l’intérieur de la station, une partie des cendres du corps de l’acteur James Doohan, le « Scotty » de la série Star Trek.

Juste là-bas, vous pouvez comprendre que nous ne parlons pas de n’importe quel fou (oui, peut-être un fou – mais, « dans le bon sens »).

Lors de la visioconférence, il a précisé : « Je ne revendiquerai pas la lune entière. » Selon Garriott, il a droit à au moins une petite partie du satellite naturel de la Terre.

Cette déclaration découle du fait qu’il a investi 68 500 $ en 1993 pour acheter l’atterrisseur Luna 21 de l’Union soviétique et son rover Lunokhod 2, qui ont exploré la surface lunaire 20 ans plus tôt.

Rendu du rover lunaire Lunokhod 2 de l’Union soviétique acheté par Richard Garriott. Image : NASA/NSSDCA

Selon Space, l’accord a été conclu lors d’une vente aux enchères spatiale de Sotheby’s à New York, qui a permis à Garriott d’obtenir une photographie d’un modèle Lunokhod 2 et un ensemble de documents en russe et en anglais, y compris un acte de transfert de propriété, ainsi qu’un certificat. de propriété. « C’était la première fois qu’un objet qui n’est pas sur Terre était vendu », a déclaré l’homme d’affaires.

Une fois qu’il a quitté Luna 21, au cratère Le Monnier, qui se trouve sur la rive orientale de la mer de la sérénité, le rover a fonctionné pendant environ quatre mois, étant télé-réalisé par des contrôleurs sur Terre, tout en relayant des images panoramiques de la surface lunaire. .

Le 9 mai 1973, Lunokhod 2 a connu une « poussière » de sa couverture solaire et de son radiateur-refroidisseur, après qu’il soit entré en contact avec un mur de cratère et qu’il ait été inondé de saleté et de gravier lunaires. Cet incident a apparemment laissé le rover inopérant; il a envoyé des informations de télémétrie sur Terre pour la dernière fois le 10 mai.

Dans sa discussion pour l’Explorers Club, Garriott a toutefois averti que Lunokhod 2, également connu sous le nom de « Moonwalker », était toujours utilisé, dans une certaine mesure. « Même si les piles ont échoué, il existe un ensemble de miroirs réfléchissants qui sont encore utilisés à ce jour par une variété de télescopes à travers le monde pour détecter la distance Terre-Lune et certaines oscillations de la lune », a-t-il déclaré. « C’est donc loin d’être un déchet spatial. Il est toujours en utilisation active ».

En plus de posséder le Lunokhod 2, Garriott prétend qu’il peut posséder le régolithe lunaire sur lequel se trouve le rover, ou au moins la terre sous le rover et l’atterrisseur Luna 21.

Et il y a plus. Garriott a souligné le fait que son rover a parcouru environ 40 km au-dessus du territoire lunaire aride, il dit donc qu’il possède également cette piste.