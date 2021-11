Après une interruption, Rocket Lab prévoit un lancement de fusée le 16/11

Dans ce qui pourrait être la version aérospatiale du mème « Salut, parti », la société Rocket Lab est réapparue dans l’actualité après avoir confirmé son prochain lancement – ​​une fusée Electron – pour le 16 novembre, avec une heure encore à confirmer.

À l’origine, le lancement était aujourd’hui (11), cependant, un problème avec un capteur terrestre a amené l’entreprise à changer la date afin d’évaluer le cas et d’assurer le fonctionnement de l’ensemble du processus.

Détails des modifications apportées à la conception de la fusée Electron du Rocket Lab. Lancé le 16/11, il comportera un support supplémentaire pour accueillir deux satellites dans un seul véhicule (Image : Rocket Lab/Publishing)

La mission de cette version s’appelle « Le coup de foudre» (« Coup de foudre », en bon portugais) et prendra deux satellites géospatiaux créés par la société de renseignement BlackSky. A l’occasion, Rocket Lab tentera également le troisième sauvetage du premier étage de la fusée, qui devrait atterrir en mer. L’idée est d’offrir une preuve supplémentaire que les véhicules de l’entreprise sont réutilisables.

Pour la livraison de la charge utile, Rocket Lab a modifié la conception de sa fusée afin de pouvoir transporter deux satellites en même temps, y compris une structure de support dans la « tête » du véhicule pour accueillir les deux artefacts BlackSky.

De plus, les modifications apportées au corps et à la base de la fusée permettront théoriquement d’améliorer la capacité de récupération, notamment des parachutes en tissu plus résistants qui s’activeront plus tôt que dans les autres lancements. Dans le deuxième étage de la fusée, le réservoir de carburant est également étiré davantage afin de stocker plus de propergol liquide pour le voyage.

À l’arrivée en mer, qui devrait avoir lieu entre 30 et 45 secondes après le lancement, Rocket Lab utilisera le « Appareil de capture et de récupération d’océan » (« ORCA ») pour faire nommer le navire « »marin» parvient à ramener le premier étage de la fusée sur la terre ferme.

Tout va bien ou pas, Rocket Lab a déjà un autre lancement prévu, également pour ce mois-ci et également avec BlackSky : le 27 novembre, la société devrait lancer une autre fusée Electron, avec deux autres fusées de la société de renseignement, dans la mission « Les données avec le destin» (« Rencontre avec le Destin », dans la traduction adaptée).

