La startup veut lancer des fusées avec une fronde et économiser du carburant

Au fur et à mesure que l’industrie aérospatiale se développe, il y a de plus en plus de place pour des idées apparemment folles – mais qui peuvent très bien fonctionner – : cette fois, c’est la startup SpinLaunch qui a imaginé un plan pour lancer des fusées… avec une fronde.

D’accord, il ne s’agit pas vraiment de « la fronde » elle-même, mais de l’effet qu’elle provoque : en gros, l’entreprise a construit une structure d’un peu plus de 50 mètres (m) de haut, avec une centrifugeuse capable de générer suffisamment d’accélération pour lancer des objets «à des milliers de pieds au-dessus. », selon le PDG et fondateur Jonathan Yaney.

« C’est une manière radicalement différente d’accélérer des projectiles et de lancer des véhicules à des vitesses supersoniques grâce à un système installé au sol », a déclaré l’exécutif à CNBC. « Nous construisons une entreprise et un système de lancement spatial qui entreront sur le marché commercial à un rythme très élevé et au coût le plus bas de l’industrie. »

La confiance de Yaney n’est pas sans raison : selon une vidéo publiée sur le site SpinLaunch – la même que vous voyez ci-dessus -, un test a déjà été mené avec succès. Bien sûr, l’occasion n’impliquait pas de fusée (le projectile lancé mesurait un peu plus de trois mètres), mais la société affirme que la centrifugeuse ne fonctionnait qu’à 20 % de sa capacité, les proportions peuvent donc être ajustées.

« Nous pouvons essentiellement valider nos modèles aérodynamiques pour ce qu’un lancement de véhicule orbital correspondrait, et cela nous permet d’expérimenter de nouvelles technologies en ce qui concerne les mécanismes de lancement de projectiles », a déclaré Yaney qui, selon sa propre description sur LinkedIn, a « plus de mille heures en tant que pilote et est un entrepreneur en série avec 15 ans d’expérience dans la création d’entreprises Fortune 500 dans des domaines tels que le conseil, l’informatique, la construction civile et l’aérospatiale. »

Le principe du lancement de fusées avec une « fronde » apporte une solution à un problème que l’industrie aérospatiale traditionnelle tente de résoudre depuis des années : l’occupation de l’espace et le poids supplémentaire imposé aux fusées et autres lanceurs par les carburants – propergols liquides, selon le cas, ils peuvent occuper jusqu’à la moitié de la masse d’un ensemble de lancement (capsule + fusée), réduisant efficacement la capacité de stockage de charge, hors problèmes environnementaux.

Les lancements promis de SpinLaunch, en revanche, utiliseront un minimum de propulseur – juste assez pour que la capsule lancée ait assez de puissance pour cette dernière partie, lorsque la fusée commence à ralentir et que le premier étage se détache de l’ensemble.

Dans le secteur plus pratique, SpinLaunch n’a toujours pas de preuve conceptuelle de fonctionnement, mais les tests effectués jusqu’à présent ont assuré un financement de 75 millions de dollars (407,61 millions de R$), en quatre tours d’investissements, selon Crunchbase – le le dernier tour, en janvier 2020, a amené des noms comme Airbus et General Motors à la liste des entreprises pariant sur le succès de la startup.

Avant cela, en 2019, la société a obtenu un contrat avec le département américain de la Défense pour un projet encore non divulgué.

