Les habitations spatiales pourront s’appuyer sur le matériau le plus fin (et l’un des plus résistants) au monde

Gardant un œil sur la demande potentielle d’établissements humains au-delà de la Terre résultant de l’exploration toujours croissante de l’espace, des experts de l’Université de Manchester se sont associés à la société d’architecture mondiale Skidmore, Owings & Merrill (SOM) pour le développement de la conception et la fabrication de l’espace. habitations.

Et pour cela, les scientifiques utiliseront l’un des matériaux les plus résistants et les plus légers au monde, et le plus fin qui existe, qui est 200 fois plus résistant que l’acier et considéré comme l’une des plus grandes ressources d’aujourd’hui pour les applications de haute technologie : le graphène.

Selon Phys, l’équipe estime que, avec des projections selon lesquelles l’économie spatiale mondiale pourrait atteindre 1 000 milliards de dollars de revenus d’ici 2040, l’innovation augmentera le niveau de préparation technique (TRL) des nouveaux composites légers utilisant des matériaux 2D pour les applications spatiales.

Innovation et technologie dans l’utilisation du graphène comme base pour les environnements spatiaux

Dans une étude collaborative internationale, Vivek Koncherry, docteur-chercheur à l’Université de Manchester, et son équipe – soutenue par le Graphene Engineering Innovation Center (GEIC) – créent un prototype à l’échelle d’un habitat spatial avec des vaisseaux pressurisés conçus pour fonctionner dans un espace environnement.

La vue depuis l’intérieur de la plate-forme d’observation à bord du Graphene Space Habitat, un prototype à l’échelle d’un habitat spatial. Image : SOM, Luxigon et l’Université de Manchester

Les architectes de SOM à l’origine du plus haut bâtiment du monde – Burj Khalifa à Dubaï – apportent leur expertise en conception et en ingénierie à l’architecture des projets de logements spatiaux.

Selon Daniel Inocente, designer senior chez SOM à New York, « concevoir pour vivre dans l’espace présente certains des plus grands défis – cela signifie créer un environnement capable de maintenir la vie et d’intégrer des systèmes de soutien à l’équipage ».

« En tant qu’architectes, notre rôle est de combiner et d’intégrer les technologies, les matériaux, les méthodes et, surtout, l’expérience humaine les plus innovants pour concevoir des environnements habités », a ajouté Inocente. « La conduite de recherches utilisant le graphène nous permet de tester des matériaux légers et des processus de conception qui peuvent améliorer l’efficacité des structures composites pour des applications potentielles sur Terre et une utilisation future dans l’espace. »

Les scientifiques pensent qu’au cours des cinq à dix prochaines années, la plupart des gouvernements devraient souhaiter une présence permanente dans l’espace pour gérer les infrastructures critiques telles que les réseaux satellitaires – ainsi qu’envisager l’opportunité potentielle d’accéder aux ressources spatiales et de poursuivre l’exploration scientifique.

Illustration de la disposition des atomes de carbone dans une batterie au graphène – le matériau le plus fin au monde et aussi l’un des plus résistants. Image : Rost-9D/iStock

« Un obstacle majeur à la mise à l’échelle à temps pour répondre à cette demande est le manque de systèmes de fabrication avancés et automatisés pour fabriquer les structures spécialisées nécessaires pour vivre dans l’espace », a déclaré Koncherry. « L’un des plus grands défis de l’industrie spatiale est de surmonter le manque de systèmes robotiques pour fabriquer des formes complexes à l’aide de matériaux de pointe. »

Il pense donc que la solution consiste à incorporer du graphène pour des fonctionnalités structurelles avancées telles que la protection contre les rayonnements, ainsi qu’à développer et à utiliser une nouvelle génération de machines robotiques pour effectuer ce travail.

L’étude aura des applications importantes dans des projets ici sur Terre

Cette technologie a le potentiel de révolutionner les structures légères hautes performances – et pourrait également être utilisée pour des applications terrestres dans les secteurs de l’aérospatiale, de la construction et de l’automobile, selon les chercheurs.

Pour James Baker, PDG de GEIC à Manchester, « Les travaux menés par le Dr Koncherry et ses collègues portent le développement de nouveaux composites et la réduction de poids à un autre niveau, ainsi que la fabrication de pointe nécessaire pour fabriquer des structures à partir de ces nouveaux matériaux. » .

Il dit que cela crée « des opportunités d’identifier des applications sur notre propre planète alors que nous cherchons à construire des habitats beaucoup plus intelligents et plus durables ».

L’engagement dans des projets d’habitat spatial coïncide avec un certain nombre de développements mondiaux pour le graphène dans la construction actuellement en cours ici sur Terre – tels que le premier coulage externe de béton amélioré au graphène et le revêtement de route A1 pionnier – tous soutenus par des experts de Manchester, city où le matériel a été isolé pour la première fois.

