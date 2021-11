Les aliments à base de vers à soie réduisent l’odeur des excréments de chat

Une expérience inhabituelle menée par des scientifiques taïwanais avec des pupes de vers à soie a donné des résultats surprenants. Ils ont créé une nourriture pour chats qui, en plus de donner plus d’énergie aux chats, réduisait considérablement l’odeur de leurs excréments.

À la station centenaire de recherche et de vulgarisation agricoles de Miaoli, où la nourriture était cultivée, des centaines de vers à soie se tortillent sur des plateaux en mâchant des feuilles de mûrier. L’installation abrite 136 variétés de cet animal, qui n’est autre que la chenille du papillon Bombyx mori.

Des scientifiques taïwanais ont développé de la nourriture pour chats à partir de pupes de vers à soie. Image : Station de recherche et de vulgarisation agricoles de Miaoli

Selon le site Phys, la nymphe est l’étape intermédiaire du cycle de vie des animaux, lorsqu’ils forment des cocons pour la transition de larve à adulte.

«Quand on voit des vers à soie, on pense immédiatement aux tissus de soie», explique la chercheuse Liao Chiu-hsun, alors qu’elle coupe soigneusement le haut d’un cocon pour en extraire une larve brune qui se tortille. « Mais ces insectes hautement domestiqués ont beaucoup plus à offrir. »

Selon Chiu-hsun, les pupes sont déjà naturellement riches en protéines, graisses et minéraux, mais son équipe a développé une technique pour augmenter le niveau de protéines du système immunitaire qui tuent les bactéries nocives à l’intérieur de l’hôte.

Comme? Insister sur les vers à soie pour leur faire croire qu’ils sont en danger. Ainsi, ils produisent plus de ces protéines dans le cocon, qui sont ensuite récoltées et transformées en nourriture pour chats.

La technique a une pointe de cruauté, c’est vrai, mais c’est ce qui garantit la pleine utilisation des larves, qui jusque-là avaient des « déchets » des résidus.

Marché rentable des aliments pour animaux de compagnie à Taïwan

Cela pourrait représenter une bouée de sauvetage potentielle pour les derniers producteurs de vers à soie de Taïwan. Dans le passé, il y en avait des centaines, et aujourd’hui il n’y en a que deux actifs sur l’île.

Hsu Wei-chun, un agriculteur de troisième génération parmi les producteurs, affirme qu’il n’est plus économiquement viable de cultiver les insectes uniquement pour fabriquer des tissus. Les feuilles de mûrier sont déjà utilisées pour faire du thé, par exemple, et les cocons peuvent être utilisés en cosmétique. « Notre compétitivité vient de notre capacité à tout utiliser », explique Hsu. « Nous profitons de chaque versement pour réduire les coûts. »

Le marché taïwanais des aliments pour animaux de compagnie présente une opportunité lucrative, car la possession d’animaux de compagnie est en augmentation et l’économie environnante est évaluée à plus d’un milliard de dollars (environ 5,5 milliards de reais).

Une boîte de nourriture pour chats vers à soie coûte l’équivalent de près de 13,40 R$, ce qui est légèrement plus cher que la nourriture moyenne en conserve pour chats à Taïwan. « Même si c’est un peu plus cher, j’ai l’impression que le niveau d’acceptation des conserves [para animais] durable et vert est assez élevé ici », a déclaré Lee Wei-ting, chef du département de créativité culturelle et de marketing numérique à la National United University.

Il semble avoir raison, du moins selon la réaction du marché, car les animaleries de Corée, du Japon, de Thaïlande et des États-Unis ont également exprimé leur intérêt pour le produit.

La variété des saveurs plaît au goût des chats qui ont testé le produit

Selon les éleveurs de l’aliment, les plus grandes parties intéressées ont également approuvé le produit. Les chats, évidemment.

Un foyer communautaire pour chattes à Taïwan, qui en accueille actuellement 15, a servi de terrain d’essai aux scientifiques de Miaoli pour évaluer l’acceptation de leur invention.