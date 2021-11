Une étude révèle : l’augmentation de la température mondiale n’a pas de précédent historique au cours des 24 000 dernières années

Un nouveau papier publié dans la revue la nature montre que l’augmentation de la température mondiale n’a pas de précédent historique au cours des 24 000 dernières années, la période de la dernière période glaciaire vécue par la Terre.

En termes simples, cela signifie que s’il existe une nature cyclique de la variation climatique sur Terre – c’est-à-dire que de temps en temps la planète se refroidit et se réchauffe naturellement – le réchauffement climatique actuel est un problème créé en grande partie par l’activité humaine.

L’émission de gaz à effet de serre est le plus grand contributeur à l’avancement du réchauffement climatique, selon une nouvelle étude publiée dans la revue la nature (Image : pedrosala/)

« Notre reconstruction suggère que les températures actuelles sont sans précédent au cours des 24 derniers millénaires, et indique également que le taux de réchauffement climatique d’origine humaine est plus rapide que tout ce que nous avons vu au cours de la même période », a déclaré Jessica Tierney, professeur agrégé de l’Université de Arizona Geosciences et co-auteur de l’étude.

L’étude a abouti à trois conclusions principales : les principaux facteurs de complication du changement climatique sont l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre et la rétraction des calottes glaciaires dans les régions polaires ; il y a une tendance à l’augmentation de la température mondiale qui a commencé au cours des 10 derniers mille ans et, enfin, la vitesse de réchauffement de la Terre au cours des 150 derniers dépasse – de beaucoup – la vitesse du même réchauffement au cours des 24 derniers mille ans.

« Le fait que nous soyons si incontrôlables aujourd’hui que nous considérons cela comme normal est une cause d’alarme et devrait surprendre tout le monde », a déclaré Matthew Osman, chercheur postdoctoral en géosciences dans la même institution et co-auteur de l’étude. , qui a créé des cartes mondiales de variation thermique, avec des changements de température se produisant à des intervalles de 200 ans, remontant à 24 millénaires dans l’histoire.

« Ces cartes sont très puissantes », a déclaré Osman. « Avec eux, il est possible pour n’importe qui d’explorer comment les températures ont changé à travers la Terre, à des niveaux très personnels. Pour moi, être capable de visualiser 24 000 ans d’évolution thermique d’où je suis assis aujourd’hui, ou où j’ai grandi, a vraiment aidé à créer en moi une idée de la gravité du réchauffement climatique aujourd’hui.

Concrètement, l’équipe dirigée par les deux scientifiques a utilisé une science connue sous le nom de « paléoclimatologie », c’est-à-dire la capacité d’analyser des vestiges préhistoriques (roches sédimentaires, fossiles, etc.) Par la suite, ces informations primaires ont été introduites dans des simulations informatiques qui ont créé des modèles plus précis de la façon dont le climat – et comment il a changé – dans le délai estimé de l’étude.

Cette méthode est connue sous le nom d’« assimilation de données » : les deux peuvent être utilisées seules, mais ensemble, elles tirent parti de la force de l’autre et créent une image plus complète.

« Avec cette méthode, nous avons pu exploiter les mérites de bases de données uniques pour générer des reconstructions spatialement complètes, dynamiquement cohérentes et contraintes dans l’observation », a déclaré Osman, qui a noté que l’idée sera désormais utilisée pour étudier des changements climatiques encore plus anciens.

« Nous sommes ravis d’appliquer cette approche aux climats anciens, qui étaient plus chauds qu’aujourd’hui », a déclaré Tierney. « C’est parce que ces périodes sont essentiellement des fenêtres sur notre avenir à mesure que les émissions de gaz à effet de serre augmentent. »

