Un petit télescope éloigné du soleil pourrait-il percer les grands mystères de l’univers ?

Des dizaines de télescopes spatiaux fonctionnent à proximité de la Terre et fournissent des images incroyables de l’univers pour la recherche scientifique. Imaginez donc ce qu’un télescope en orbite autour du système solaire externe à une distance dix ou même 100 fois plus éloignée du soleil que la Terre serait capable de le faire.

C’est ce que propose l’astrophysicien Michael Zemcov, professeur agrégé de physique au Rochester Institute of Technology de New York. Dans un article pour le site Web The Conversation, Zemcov explique comment un petit instrument naviguant sur l’orbite de Saturne pourrait mieux résoudre certains mystères de l’univers que les télescopes géocroiseurs géants.

Pour l’astrophysicien Michael Zemcov, un télescope spatial lancé sur l’orbite de Saturne pourrait faire la lumière sur les mystères de l’univers. Image : themotioncloud –

« La capacité de regarder en arrière dans notre système solaire ou de scruter les ténèbres du cosmos lointain en ferait un outil scientifique exceptionnellement puissant », estime-t-il.

«Depuis les années 1960, des scientifiques comme moi se sont penchés sur les questions scientifiques importantes auxquelles nous pourrions peut-être répondre avec un télescope placé dans le système solaire externe», explique Zemcov.

La communauté scientifique astronomique appelle le système solaire externe la zone la plus éloignée du Soleil que la Terre, c’est-à-dire que Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont considérés comme des planètes externes.

Petite taille, grande capacité

Selon Zemcov, ce ne serait pas la taille de l’instrument qui garantirait le succès de la mission, mais uniquement son emplacement. « Nous n’aurions besoin que d’expédier un très petit télescope – avec une lentille de la taille d’une petite plaque – pour obtenir des informations astrophysiques vraiment uniques. Un tel télescope pourrait être construit pour peser moins de 9 kg et pourrait être transporté dans pratiquement n’importe quelle mission vers Saturne ou au-delà.

Bien que petit et simple par rapport aux télescopes comme Hubble ou James Webb, en fonctionnant loin de la lumière vive du Soleil, cet équipement pourrait rendre les mesures difficiles ou carrément impossibles d’un point de vue proche de la Terre.

Y compris à propos de notre étoile elle-même. « Pouvoir voir le système solaire d’un point de vue extérieur révélerait beaucoup d’informations, notamment sur la forme, la répartition et la composition du nuage de poussière qui entoure le Soleil », estime le scientifique.

Il illustre en le comparant à un lampadaire. « Imaginez un réverbère par une nuit brumeuse – étant loin du poteau, les brumes tourbillonnantes sont visibles d’une manière que quelqu’un debout dans un réverbère ne pourrait jamais voir. »