Quelques heures avant l’arrivée de Crew-3, l’ISS effectuera une manœuvre d’évitement pour éviter une collision avec des ordures

SpaceX ferait mieux de chercher un prêtre, ou tout autre religieux capable de minimiser la malchance : selon la NASA, la Station spatiale internationale (ISS) effectuera une manœuvre d’évitement pour éviter d’entrer en collision avec des débris de débris spatiaux, quelques heures seulement avant le lancement de l’équipage. -3 mission, opérée par la compagnie d’Elon Musk.

Crew-3 emmènera, aujourd’hui (10), quatre astronautes terrestres vers la station : Matthias Maurer (ESA), Thomas Marshburn (Nasa), Raja Chari (Nasa) et Kayla Barron (Nasa) remplaceront l’équipe qui a quitté l’ISS et est revenu sur Terre pendant la mission Crew-2.

Lire aussi

Nous avons joué avec la « malchance » ci-dessus, mais la situation n’est pas sans avertissement : le Crew-3 a déjà subi plusieurs retards depuis sa planification. À l’origine, la mission était prévue pour le 31 octobre, mais a été retardée jusqu’au 3 novembre pour tenter de corriger un défaut dans les toilettes du navire Crew Dragon. endurance. Malheureusement, le correctif proposé par SpaceX n’a ​​pas été approuvé par la NASA, ce qui signifie que les astronautes devront porter des couches pendant le voyage vers l’ISS.

Par la suite, le lancement a été reporté au 6 en raison d’un « problème médical » de nature inexpliquée avec un membre d’équipage non identifié. Puis le mauvais temps a de nouveau forcé le report au 8, et la décision de faire venir l’équipage Crew-2 plus tôt a conduit à ce report, cette fois au 10.

« L’équipe de l’ISS surveille un débris et prévoit d’effectuer une manœuvre d’évitement six heures avant le lancement de la mission », a déclaré Joel Montalbano, responsable du programme de la Station spatiale internationale à la NASA, lors d’une conférence avec des journalistes.

Un communiqué de l’agence spatiale russe (Roscosmos) a donné plus de détails : à 17h51, le cargo russe Progress MS-18 (ou « Progress 79 » pour la NASA) fera tourner ses propulseurs pendant 361 secondes, en ajustant juste assez l’angle de l’ISS. pour laisser passer les débris sans toucher la structure.

L’objet en question est identifié par la NASA comme « Object 35114 », également appelé « 1999-025DKS ». Pour nous, non-astronautes, il s’agit d’une épave perdue d’un essai d’armes antisatellites effectué par la Chine en 2007. À l’époque, le gouvernement chinois avait tiré un missile à capacité suborbitale sur un satellite d’observation météorologique déclassé. La force cinétique générée par l’explosion a poussé plusieurs débris le long de l’orbite terrestre.

À l’origine, l’objet était beaucoup plus haut que notre orbite, mais l’attraction gravitationnelle de notre planète l’a attiré plus près de la surface, le mettant sur le chemin de l’ISS – d’où la nécessité d’une manœuvre d’évitement. On s’attend à ce que l’objet passe par la gare jusqu’à vendredi prochain (12).

La manœuvre en elle-même ne devrait pas empêcher le lancement de la mission Crew-3, qui sera diffusée sur le site officiel de la NASA ainsi que sur la chaîne YouTube de l’agence. Dans le lecteur vidéo ci-dessus, vous pouvez suivre le lancement ici, à Aspect numérique, à 23h03 aujourd’hui (heure de Brasilia).

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !