La marée haute au Ghana chasse plus de 4 000 personnes de chez elles en raison des inquiétudes suscitées par le réchauffement climatique

Alors que l’ONU promeut l’événement COP26 pour les discussions sur la politique climatique, certains pays d’Afrique souffrent déjà de l’avancée du réchauffement climatique. Un cas récent est celui de la marée haute qui a pris le Ghana au dépourvu, emportant plus de 4 000 personnes de chez elles dans la région du lac Volta, impactant plusieurs districts.

« Nous avons eu des tsunamis au lever du soleil dimanche », a déclaré George Ayisi, porte-parole de l’Organisation nationale de gestion des catastrophes. « Dans le district de Keta, 1 557 personnes ont été déplacées et 239 maisons ont été touchées. Dans le district d’Anloga, 1 394 ont été déplacés et 134 maisons impactées. Enfin, dans le sud de Ketu, 1 027 personnes ont quitté 149 maisons ».

Environ un quart de la population ghanéenne vit dans la région côtière du pays, qui s’étend sur 550 km et est largement assistée par des entreprises liées à la pêche (Image : TG23/)

Selon Ayisi, il s’agissait de la troisième marée haute au Ghana en 2021, mais c’était aussi la plus lourde. L’expert a déclaré qu’en plus des maisons détruites, la vague d’invasion a également touché des écoles et au moins un cimetière. « [A situação] devient de plus en plus inquiétant – regardez les chiffres et les personnes touchées. Le niveau de la mer monte, c’est définitivement un problème de réchauffement climatique.

La zone côtière du Ghana s’étend sur 550 km et environ 25 % de sa population vit dans la région ou à proximité. Au cours des dernières années, le pays s’est efforcé de minimiser les effets de l’élévation du niveau de la mer – le projet de protection côtière de Blekusu, achevé en 2019 et qui a placé des barricades de pierre à un peu plus de 4 km de la côte.

Une deuxième phase de l’initiative, qui promet de couvrir plus de 8 km, devrait démarrer « prochainement », selon le ministre du Travail et du Logement, Francis Asenso Boakye.

Selon les autorités locales, le gouvernement aide déjà les personnes touchées par la marée haute au Ghana, en fournissant de la nourriture, des vêtements, du savon et des moustiquaires. En ce qui concerne le logement, les personnes âgées et les enfants – considérés comme un public vulnérable – sont détenus dans les écoles des régions centrales, les églises et les centres communautaires. Les adultes et les travailleurs, cependant, reviennent sur la côte. « J’ai vu des pêcheurs réparer leurs filets », a déclaré Emmanuel Gemegah, un chef communautaire de Keta. « Je pense qu’ils se préparent à retourner au travail dès que les eaux se calmeront. »

Selon les estimations de l’ONU, plus de 100 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté mondial en Afrique seront affectées par le réchauffement climatique.

