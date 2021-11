La NASA publie des photos étonnantes du retour de Crew-2; Voir

Le compte de la Station spatiale internationale (@Station spatiale) sur Twitter ce mardi a publié quatre images étonnantes qui montrent la capsule Crew Dragon Endeavour s’éloignant au début de son voyage de retour sur Terre, avec notre planète en arrière-plan.

La capsule, et l’équipage de la mission Crew-2, sont revenus sur notre planète ce mardi (9) après un voyage de six mois sur la Station spatiale internationale (ISS). A son bord se trouvaient les astronautes américains Shane Kimbrough et Megan McArthur (de la NASA), le Japonais Akihiko Hoshida (de l’Agence spatiale européenne, Jaxa) et le Français Thomas Pesquet (de l’Agence spatiale européenne, ESA).

Les images ci-dessous ont été prises depuis l’ISS alors qu’elle et Crew Dragon se trouvaient à 424 km au-dessus de l’océan Pacifique Sud, au nord-ouest de la Nouvelle-Zélande. L’auteur des images est l’astronaute américain Mark Vande Hei, qui a séjourné à la station avec les cosmonautes russes Anton Shkaplerov et Piotr Dubrov.