SpaceX Crew-3 : l’équipe de secours de la NASA se dit prête aux urgences

Après trois retards, il semble que la mission Crew-3 de SpaceX sera enfin lancée. Si la météo coopère et qu’aucun des membres de l’équipage n’a de problème de santé – et qu’il n’y a pas d’autres obstacles – le vaisseau spatial Crew Dragon Endurance décolle ce mercredi (10), à 23h03 (GMT), en direction de la Station spatiale internationale (ISS ).

Équipage de la mission Crew-3 à l’intérieur du vaisseau spatial Crew Dragon Endurance : Matthias Maurer (ESA), Tom Marshburn (Nasa), Raja Chari (Nasa) et Kayla Barron (Nasa). Image : SpaceX

Ce sera la troisième mission opérationnelle habitée de SpaceX vers la NASA vers l’ISS et la quatrième vers le laboratoire orbital (compte tenu de la mission de démonstration Demo-2). Au total, ce sera le cinquième vol habité de la compagnie, mettant en vedette la mission civile Inspiration4.

Jusqu’à présent, tous ces lancements ont été réussis et sûrs pour les astronautes à bord. Mais tous les vols spatiaux sont naturellement risqués, les équipes au sol doivent donc toujours être préparées au pire.

Daniel Forrestel, responsable de l’intégration du lancement de la NASA, travaille sur les missions habitées de SpaceX pour l’agence et, les jours de décollage, sert de directeur du sauvetage au lancement.

Il a parlé avec le site Web de l’espace des attentes concernant la mission Crew-3. Dans l’interview, Forrestel a parlé de la relation fructueuse entre la NASA et SpaceX, l’importance des missions habitées pour la science, comment ces vols peuvent aider à préparer l’agence à ramener des humains sur la Lune, et, entre autres, a expliqué les missions de sauvetage et comment son équipe se prépare à toute urgence sur la plate-forme.

« Avant le lancement, mon travail consiste à m’assurer que toutes les opérations que vous voyez le jour du lancement se déroulent sans heurts. C’est une chorégraphie parmi de nombreux acteurs et partenaires de SpaceX et de la NASA pour tout le monde ici au Kennedy Space Center », a déclaré Forrestel.

« Ce jour-là, je deviens directeur du sauvetage au lancement », explique-t-il. « Je suis donc responsable d’une équipe qui, s’il y a une urgence sur la plate-forme, nous nous assurons que l’équipage de SpaceX et l’équipe de fermeture sortent en toute sécurité. »

SpaceX Crew-3 prend la plus précieuse des charges utiles : des vies humaines

Pour Forrestel, la pression sur ce rôle le jour du lancement est énorme car ces missions transportent des vies humaines, ce qui est la cargaison la plus précieuse de toutes. « C’est de la haute pression », a-t-il déclaré. « Vous attendez là-bas, prêt à partir à tout moment si quelque chose ne va pas. »

Il dit que toutes les personnes impliquées dans les missions de sauvetage sont à fleur de peau. « Je peux dire qu’il y a certainement de la nervosité entre les gens de mon équipe et moi », a-t-il déclaré. « Nous avons déjà parlé à l’équipe, leur avons donné des instructions de dernière minute et ils ont certainement l’air prêts à partir et à comprendre ce qui doit être fait. »

Évidemment, ce lancement devrait être un succès comme ses prédécesseurs, mais les membres sauveteurs doivent être prêts à faire ce qui doit être fait si les choses tournent mal.

Ils sont ainsi formés bien en amont afin que, quoi qu’il arrive le jour du lancement, ils soient en mesure d’agir rapidement et de la meilleure façon possible.

« Nous nous entraînons pour cela », a déclaré Forrestel. « Nous faisons des répétitions où nous prétendons que quelque chose ne va pas dans la tour et nous nous entraînons à envoyer des équipes de secours pour les aider. »

Cependant, Forrestel et son équipe espèrent toujours que toute cette adrénaline se limite aux répétitions. « Nous plaisantons en disant que nous faisons toute cette formation, mais que nous nous attendons à ce que notre travail soit aussi fastidieux que possible le jour du lancement. »

