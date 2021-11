Éducation à l’hygiène dès l’école

L’école est l’un des lieux où la contagion, si elle n’est pas combattue, pourrait se propager davantage. Le projet Napisan « Hygiene Together » a démarré en 2020 pour sensibiliser les enfants à la prévention et à l’acquisition de bonnes habitudes d’hygiène au quotidien. Désormais, une recherche sur les écoles de Lombardie, publiée dans le magazine Acta Biomedica, semble confirmer les résultats de l’action hygiénique-sanitaire sur la contagion.

Bientôt, nous laisserons également 2021 derrière nous et dans les premiers mois de 2022, il y aura deux ans de pandémie. Les incertitudes, les statistiques, les nouveaux mots que nous avons appris ces derniers mois sont nombreux. Mais ce que nous avons appris et ce qui est resté gravé dans toute cette urgence, c’est la valeur de l’hygiène, qui n’est jamais une affaire privée.

Écoles : soutenir les communautés à risque

Ceux qui l’ont compris peut-être mieux que les adultes sont les enfants qui, après le DAD, se sont retrouvés dans les salles de classe pour partager des espaces confinés avec leurs camarades. L’école aurait pu multiplier les risques de propagation de l’infection, mais il semble que les mesures adoptées aient contenu une partie des risques. En 2020, précisément pour soutenir les enseignants et les familles et surtout les écoles du pays, le projet « Hygiene Together » est né, que Napisan a conçu grâce à la collaboration avec d’excellents partenaires tels que l’Université Vita-Salute San Raffaele et La Fabbrica . Si l’école est l’un des premiers lieux communautaires à vocation de formation, investir dans celle-ci pour se former à une hygiène sûre devient un choix naturel.

« Hygiene Together » : un projet diffusé dans toute l’Italie

Jusqu’en 2021, le projet concernait 8 000 écoles, soit près de 50 % du total national si l’on tient compte des écoles primaires (environ 17 000 en Italie) ; environ 2 000 les communes concernées, et environ un million d’étudiants, pour une valeur totale de 2 millions d’euros. Pour l’année 2021/22, l’objectif est d’atteindre 2 000 autres écoles. En effet, le projet semble fonctionner, à la fois selon les enseignants qui ont décelé une réponse positive chez les enfants et un changement de comportement grâce aux kits fournis (contenant des produits pour l’hygiène et la désinfection des mains et des surfaces, ainsi que des matériel pédagogique et informatif), les heures de formation des enseignants et la méthode « douce » et ludique utilisée pour les éduquer, tous deux selon une étude basée sur l’observation empirique des écoles de Lombardie, l’une des régions les plus exposées à la propagation du Covid -19 en Italie, qu’ils ont participé à l’initiative sur une base volontaire.

En Lombardie, l’incidence de la contagion diminue dans les écoles qui ont rejoint le projet

En Lombardie, 271 écoles ont participé au projet sur un total régional de 2472. Ils ont reçu les kits au 30 septembre 2020 et, parmi eux, 140 écoles (52% du total participant en Lombardie, pour un total de 2 033 classes et 43 096 élèves) ont envoyé des données utiles et pertinentes avant le 31 octobre suivant. . Ces données, liées aux nouvelles infections Covid-19 dans les écoles, ont ensuite été comparées par l’équipe de recherche (coordonnée par le professeur Carlo Signorelli de l’Université Vita-Salute San Raffaele, avec la participation d’Anna Odone, Ordinaire d’Hygiène à l’Université de Pavie et Lucia Bricchi, Docteur Spécialisé en Hygiène et Médecine Préventive de l’Université Vita-Salute San Raffaele, et avec le partenariat de La Fabbrica) avec les taux d’incidence de l’infection, pour 100 000 habitants du même groupe d’âge (6-10 ans ), en Lombardie. Bien qu’il ne soit pas possible d’identifier une certaine corrélation entre le projet « Hygiène Ensemble » et la réduction du taux d’infection, les données mesurées sont sans doute pertinentes également pour le faible nombre de recherches de ce type : sur le nombre total d’étudiants examinés (43 096) une positivité au Covid-19 a été trouvée dans 277 cas. Au cours de la même période, l’incidence en Lombardie de l’infection au Covid-19, pour 100 000 habitants de la même tranche d’âge (6-10), était de 747 cas. Cela signifie que, en comparant les données, les écoles participant à « Igiene Insieme » ont connu une réduction de l’incidence de 14%. Un autre signe tangible en faveur du projet, en plus des retours des familles et des parents.

La campagne continue avec de nouveaux défis

La campagne de l’année en cours évolue, adoptant de nouvelles méthodologies pour vraiment atteindre tout le monde de manière efficace. L’objectif est de différencier les matériaux entre primaire et maternelle pour mieux les aligner avec l’âge et rendre le projet inclusif grâce à l’aide d’Augmentative Alternative Communication avec l’implication d’Auxilia et de l’association Il CAAmaleonte, réalités nées avec la volonté d’améliorer la qualité de vie et d’éducation des enfants ayant des besoins de communication complexes. La Communication Augmentée et Alternative (CAA) est l’ensemble des connaissances, des techniques, des stratégies et des technologies conçues pour faciliter et augmenter la communication chez les personnes qui ont des difficultés à utiliser le langage verbal et l’écriture. En effet, pour rendre les contenus utilisables, des outils graphiques tels que des symboles graphiques ou des pictogrammes sont utilisés, en l’occurrence ceux appartenant à l’ensemble Widgit. Grâce à cette modalité de communication, les enfants ayant des déficiences cognitives et communicatives peuvent trouver une meilleure accessibilité à l’information.

A côté de cela, il y aura également une nouvelle collaboration certainement appréciée par les plus petits : la collaboration avec Mattel, une entreprise leader dans le secteur du jouet, qui donnera au projet le visage de l’une de ses marques les plus aimées, le Thomas Train, ancien United Ambassadeur des Nations Unies pour le sixième Objectif de Développement Durable (Eau Propre et Hygiène). Qu’apportera-t-il aux classes d’enfants? Albums, jeux éducatifs, affiches et tout ce qui peut éduquer de manière ludique à l’hygiène.

