Ce mardi (9), l’équipe de la NASA responsable des opérations du rover Persévérance sur Mars a rapporté sur le compte Twitter officiel de l’instrument qu’elle avait commencé à gratter un ensemble intrigant de roches stratifiées qui pourraient s’être formées dans l’eau liquide.

Image captée par le rover Persévérance mardi dernier (9), alors qu’il grattait des roches martiennes. Image : NASA / JPL-Caltech « Regarder à l’intérieur pour voir quelque chose que personne n’a jamais vu », ont écrit les chefs de mission. « J’ai gratté un petit morceau de cette roche pour enlever la couche supérieure et jeter un œil en dessous. Se concentrer sur ma prochaine cible #SamplingMars » En traduction littérale, le hashtag signifie « échantillonner Mars », ce qui signifie quelque chose comme « chercher des échantillons sur Mars ». Jusqu’à présent, le rover a collecté deux échantillons dans sa quête d’informations sur le climat et la structure géologique de Mars. L’objectif de l’équipe Persévérance est qu’un jour ces échantillons soient amenés sur Terre pour être analysés par des scientifiques du monde entier. Persévérance a peu marché sur Mars depuis la conjonction solaire d’octobre Une autre mission actuelle de Persévérance, qui a recommencé à envoyer des images sur Terre après que la conjonction solaire a temporairement perturbé les communications le mois dernier, consiste à rechercher des preuves sur le sol du cratère Jezero, pour caractériser la géologie de la région, entre autres fonctions. Selon le site Space, le rover n’a pas beaucoup bougé ces derniers temps, le compteur kilométrique restant à 2,67 km pendant plusieurs semaines. En retour, son partenaire de mission, l’hélicoptère Ingenuity, est déjà revenu dans les airs pour prendre des photos aériennes destinées à fournir un contexte plus large au travail du rover. Samedi dernier (6), Ingenuity a effectué son 15e vol sur Mars. Selon le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, responsable des opérations, le drone a parcouru 406 mètres en 128,8 secondes, atterrissant dans la zone attendue. Des images « d’intérêt scientifique » ont été prises, qui, selon le JPL, seront traitées sous peu. J’ai regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du regard numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !