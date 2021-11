En moins de deux jours, SpaceX doit lancer deux missions spatiales

Si tout se passe bien, les deux prochains jours occuperont SpaceX, car la société d’Elon Musk devrait emmener deux fusées Falcon 9 dans l’espace – et les ramener toutes les deux sur Terre.

En effet, selon le calendrier de l’entreprise, nous devrons, pour donner suite, le lancement de la mission Crew-3 – qui a déjà subi plusieurs reports – en plus de l’envoi d’un nouveau lot de satellites de Starlink, le satellite de l’entreprise plate-forme Internet , dans ce qui sera le premier lancement de produit en six mois.

Anticipant le retour des deux fusées, SpaceX a déjà envoyé ses navires de débarquement autonomes vers des points précis de la région nord-est de l’océan Atlantique : les navires drones JRTI (Il suffit de lire les instructions) et ASOG (Un manque de gravité) sera positionné à moins de 50 km des deux navires de soutien (« Bob » et « Doug »).

Côté lancement, un jour et demi d’espace sépare les missions : Crew-3, qui emmènera quatre astronautes de la NASA et de l’ESA (l’agence spatiale européenne) vers la Station spatiale internationale (ISS), doit partir aujourd’hui, 10 , à partir de 23h03 (heure de Brasilia).

Dans cette mission, une capsule Crew Dragon (nommée « endurance» par les quatre membres d’équipage) sera attachée à une fusée Falcon 9. A l’origine, la mission était prévue le 31 octobre, mais a été reportée au 3 novembre pour tenter de corriger un dysfonctionnement dans les toilettes d’Endurance. Malheureusement, le correctif proposé par SpaceX n’a ​​pas été approuvé par la NASA, ce qui signifie que les astronautes devront porter des couches pendant le voyage vers l’ISS.

Par la suite, le lancement a été reporté au 6 en raison d’un « problème médical » de nature inexpliquée avec un membre d’équipage non identifié. Puis le mauvais temps a de nouveau forcé le report au 8, et la décision de faire venir l’équipage Crew-2 plus tôt a conduit à ce report, cette fois au 10.

Les astronautes de la mission Crew-3, qui s’envoleront vers l’ISS ce soir (10). De gauche à droite : Matthias Maurer (ESA), Thomas Marshburn (Nasa), Raja Chari (Nasa) et Kayla Barron (Nasa) (Image : Nasa/Disclosure)

En supposant que tout se passe bien, un jour et demi plus tard, c’est-à-dire le 12 suivant, à partir de 9 h 40 HAE, une fusée Falcon 9 (B1062) emportera 53 satellites Starlink v1.5, les positionnant légèrement dans une région en dessous de la normale par rapport aux autres satellites de la plateforme internet de SpaceX.

Les satellites Starlink v1.5 ont des améliorations de conception mineures, mais leur principal différenciateur par rapport à la génération précédente (v1.0) est la présence de la technologie de transmission laser, qui en théorie devrait réduire la latence des connexions clientes actuelles pour un peu moins de 20 millisecondes. .

Actuellement, les transferts de données entre satellites nécessitent une communication entre le satellite source avec une structure au sol, et de cette structure vers le satellite de destination avant que le signal ne soit distribué aux utilisateurs. Avec la mise à niveau, cette partie plus longue du processus de connexion devrait être considérablement accélérée.

Un autre point intéressant concernant l’utilisation de la technologie laser pour la connexion Internet de Starlink est le fait que ce système pourra favoriser l’échange de satellites de communication de manière plus rapide et plus fluide.

De ce fait, les deux prochains jours seront chargés pour SpaceX, et c’est là que les vaisseaux drones de l’Atlantique entreront en action : tous – drones et vaisseaux de soutien – sont chargés de recevoir les fusées qui reviendront de l’espace. , et les ramener à la base de l’entreprise pour des tests de qualité, des évaluations post-mission et la faisabilité de la réutilisation.

Selon les prévisions météorologiques (via Chaîne météo), le temps aux États-Unis est doux pour aujourd’hui (10), donc au moins jusqu’à présent, la mission Crew-3 suit son cours et se lancera normalement – ​​sauf en cas de changement climatique extrême ou de problème technique. Le communiqué sera diffusé sur la chaîne YouTube officielle de la NASA ou sur le site Web de l’agence – à défaut, le Aspect numérique montrera également le lancement par la vidéo ci-dessus.

