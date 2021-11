Le vaisseau de la mission DART, qui fera exploser un astéroïde, arrive à SpaceX et se prépare pour le lancement en novembre

La mission DART, qui opposera un vaisseau spatial à un astéroïde, est sur le point d’être lancée, la sonde qui sera la vedette de l’exploit arrivera enfin à la base spatiale Vanderberg de SpaceX (VSFB) après avoir été soigneusement emballée et expédiée par le laboratoire de physique appliquée. à l’Université Johns Hopkins.

Désormais dans le cadre de la compagnie d’Elon Musk, l’engin est prêt à recevoir ses carburants de propulsion – un ensemble encore non confirmé d’hydrazine pour les contrôleurs d’altitude et de xénon pour son booster d’ions. En outre, des techniciens de l’entreprise et de la NASA, qui coordonne la mission, effectueront les derniers tests, retireront les verrous et les verrous capables et positionneront la sonde au-dessus de la fusée Falcon 9, laissant ainsi l’ensemble prêt à voler.

Lire aussi

La sonde DART sera emmenée dans l’espace par une fusée SpaceX Falcon 9 : le lancement prévu fin novembre lancera une sonde contre l’astéroïde pour des tests de résistance cinétique (Image : NASA/Publishing)

La mission DART (acronyme anglais de «Test de redirection double astéroïde« ) consiste en quelque chose que les fans de science-fiction ont toujours imaginé se produire : en termes très littéraux, la NASA va lancer une sonde contre un petit double astéroïde (c’est-à-dire un rocher plus gros dont l’orbite a un rocher plus petit) appelé « Dydimos ». L’objectif est de savoir si la force cinétique d’une explosion serait suffisante pour dévier l’astéroïde de sa trajectoire.

Si cela est prouvé, la NASA confirmera alors une méthode de défense planétaire contre les astéroïdes errants qui pourraient menacer la vie sur Terre. si tu te souviens du film Armageddon (1998), vous n’êtes pas seul – le principe est similaire, bien que le résultat soit différent : dans le film, ils veulent diviser un rocher en deux. La mission DART veut « juste » faire dévier l’astéroïde de sa trajectoire.

En plus de la sonde elle-même (qui pèse environ 690 kg), la NASA réutilisera la fusée B1063 (Falcon 9), qui a déjà volé lors de deux missions précédentes. Parallèlement, un nouveau premier étage, jamais utilisé auparavant et entièrement jetable, voyagera également. La fusée et le premier étage passeront un test d’efficacité le 16 novembre, une semaine avant le lancement de la mission.

Il convient de rappeler que la mission DART, vers l’astéroïde Dydimos, sera la première mission de classe interplanétaire d’une fusée Falcon 9. gravité de la Terre, ne sont pas considérées comme « interplanétaires ».

La fusée Falcon 9 (B1063) partira avec la sonde DART le 23 novembre 2021, à partir de 03h20 (GMT).

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !