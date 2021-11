Une erreur sur le site Web de Starlink « pousse » les nouvelles commandes à la fin de la file d’attente

Une mise à jour de la page Starlink a provoqué une erreur gênante en poussant les nouvelles demandes d’installation Internet par satellite de SpaceX à la fin de la file d’attente, retardant ainsi l’attente de servir certains clients potentiels pour les années à venir.

Le problème semble venir du changement de site de l’entreprise : en début de semaine, SpaceX a supprimé toute mention du statut « bêta » du service Internet, et les clients qui étaient sur la liste d’attente pour être desservis par la plateforme ont reçu des alertes pour confirmer leurs adresses. grâce à une carte interactive. Lors des ajustements qui, dans certains cas, ne dépassaient pas quelques mètres, ils ont vu l’attente de service passer de «fin 2021» à «jusqu’en 2023» et au-delà dans certains cas.

Le site Web de Starlink – qui a déjà une version portugaise – a supprimé les mentions de la phase bêta de la plate-forme Internet par satellite, mais la mise à jour semble poser des problèmes aux clients américains (Image : Starlink/Reproduction)

Les informations proviennent à l’origine du sous-forum « r/Starlink » sur Reddit. Là, certains utilisateurs ont partagé leurs expériences : « J’ai déménagé [o mapa] du fond de mon garage à ma porte d’entrée et j’ai regardé le calendrier, qui est passé à ‘2022-2023’ », a déclaré un utilisateur.

Un autre a commenté : « J’ai déménagé mon emplacement de ma grange à ma maison – qui est littéralement à une distance de quatre mètres – et maintenant j’ai été jeté à la fin de 2022. »

Au cours de la conversation sur Reddit, d’autres utilisateurs ont souligné que le problème n’est pas tout à fait nouveau, il est juste devenu plus important maintenant parce que l’équipe Starlink a contacté les propriétaires de commandes d’abonnés. « [As] les gens ici ont déjà prévenu les autres [sic] un an », a déclaré un membre du forum en ligne. « Si vous n’avez pas déjà fait le travail et que vous changez de position sur la carte, vous serez jeté directement à la fin de la file d’attente. »

Starlink est venu comme une bonne réponse de SpaceX pour offrir un accès Internet haut débit aux zones avec une couverture de connexion filaire faible ou inexistante. L’idée est que Starlink atteigne les populations des zones rurales isolées ou les personnes qui vivent plus éloignées, comme dans les régions de forêts denses, où le signal de fibre optique ou d’autres formats ont tendance à être plus faibles ou inexistants.

Les clients potentiels touchés par le problème ont contacté le support SpaceX par e-mail, mais jusqu’à présent, il n’y a eu aucune réponse de la part de l’entreprise, qui est également silencieuse sur les réseaux sociaux. La société n’a pas non plus répondu aux demandes de commentaires formulées par la presse américaine.

