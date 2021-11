La caméra avancée Hubble a été récupérée, mais les enquêtes se poursuivent

Selon un calendrier annoncé, la NASA a restauré avec succès la caméra de recherche avancée (ACS) du télescope spatial Hubble dimanche (7). L’équipement fait déjà à nouveau des observations scientifiques. Quant aux autres instruments, ils restent en mode sans échec, tandis que l’équipe poursuit les investigations sur ce qui a motivé l’arrêt du système le 25 octobre.

Le télescope spatial Hubble a de nouveau eu des problèmes avec ses instruments scientifiques fin octobre. L’équipe a réussi à récupérer la caméra de recherche avancée. Image : NASA

Selon la NASA, la caméra a été sélectionnée comme le premier instrument à récupérer car elle ferait face au moins de complications en cas de message perdu.

Tout au long de cette semaine, l’équipe continuera d’examiner les diagrammes de conception de l’unité de contrôle et les données associées aux messages perdus afin de déterminer ce qui a pu causer la panne, de rechercher des solutions possibles à court terme et d’élaborer des estimations pour la mise en œuvre.

Des adaptations possibles du logiciel de vol de l’instrument qui peuvent aider à résoudre le problème sont envisagées par la NASA. Ces solutions de contournement seraient d’abord testées à l’aide de simulateurs au sol pour s’assurer qu’elles fonctionnent comme prévu. Une fois celui-ci défini, les scientifiques discuteront du retour des autres instruments à l’état opérationnel et de la reprise complète des recherches scientifiques sur le télescope.

À cette fin, les scientifiques de Hubble concentrent leurs efforts sur l’isolement du problème dans le matériel qui pilote les instruments et fait partie de l’unité de commande et de manipulation des données des instruments scientifiques. Plus précisément, l’équipe analyse le circuit de l’unité de contrôle, qui génère des messages de synchronisation et les transmet aux instruments.

Le 30, l’équipe s’est préparée à relier des parties de la caméra infrarouge proche et du spectromètre multi-objets (NICMOS) de l’instrument pour recueillir des informations sur le problème, permettant à l’équipe de déterminer la fréquence à laquelle la panne se produit.

Installé sur Hubble en 1997, NICMOS est inactif depuis 2010, date à laquelle la Wide Field Camera 3 est entrée en service. Lundi (1), NICMOS a été récupéré et depuis lors, aucun message de synchronisation supplémentaire n’a été perdu. La réactivation de NICMOS a permis à l’équipe d’utiliser un instrument pour collecter des informations sur les messages perdus, en gardant les instruments actifs éteints par mesure de sécurité.

Le deuxième arrêt du télescope Hubble cette année

Il y a un peu plus de quatre mois, Hubble est resté en mode sans échec pendant 33 jours. A l’époque, la possibilité que l’observatoire soit « mort pour de bon » était même envisagée, ce qui (heureusement) n’était pas le cas. Le problème actuel a commencé le 23 octobre, mais l’équipe de la mission a pu réinitialiser les instruments et reprendre les opérations scientifiques le lendemain matin.

Cependant, quelques heures plus tard, les instruments scientifiques ont à nouveau émis des codes d’erreur, indiquant de multiples pertes de messages de synchronisation. En conséquence, ils sont entrés de manière autonome dans des états de mode sans échec comme prévu.

A l’exception des instruments scientifiques, le reste de l’observatoire spatial fonctionne normalement, ce qui indique qu’il n’y a pas de dégâts majeurs.

La dernière fois, les problèmes se trouvaient dans l’unité de contrôle de puissance (PCU) de secours et également dans l’unité de sauvegarde de commande/formatage de données scientifiques (CU/SDF) de l’autre côté de l’instrument scientifique et de l’unité de commande et de manipulation des données (SI C&DH) .

Alors que le PCU distribue l’alimentation aux composants SI C&DH, le CU/SDF envoie et formate les commandes et les données.

