La Nasa Reporte Son Retour Sur La Lune à 2025

La NASA – l’agence spatiale américaine – a décidé de reporter la réalisation de la première mission habitée vers la Lune depuis 1972. L’objectif était que le voyage ait lieu en 2024, cependant, l’administrateur de l’agence spatiale, Bill Nelson, a confirmé le changement de plans. lors d’une conférence de presse mardi (9). Désormais, l’alunissage sera retardé d’au moins un an, c’est-à-dire qu’il n’aura lieu qu’en 2025.

La raison de la décision de retard était un déficit de financement et également un procès sur le véhicule d’atterrissage. En effet, ces derniers jours, un juge fédéral aux États-Unis a approuvé la décision de la NASA d’attribuer le contrat de construction d’un véhicule d’atterrissage à la société SpaceX, propriété d’Elon Musk.

Mais le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a eu l’idée de contester la décision. Selon lui, ce contrat aurait dû être attribué à plus d’une entreprise. Cependant, il n’a pas gagné le procès. « Nous avons perdu près de sept mois en litige et cela a probablement reporté le premier atterrissage humain jusqu’en 2025 », a déclaré Nelson à ce sujet.

« Retourner sur la Lune le plus rapidement et le plus sûrement possible est une priorité pour l’agence. Cependant, avec le processus récent et d’autres facteurs, le premier atterrissage du programme Artemis n’aura probablement pas lieu avant 2025 », a-t-il ajouté.

L’initiative Return to the Moon a été surnommée le programme Artemis et enverra la première femme et le 13e homme à la surface lunaire. Selon le calendrier, la première étape sera réalisée en février 2022, date à laquelle la NASA lancera le vaisseau spatial Orion, mais sans personne à bord.

« La bonne nouvelle est que la NASA fait de grands progrès », a noté Nelson, étant donné que la capsule de l’équipage Orion de la mission se trouve au sommet de la fusée géante du système de lancement spatial au Kennedy Space Center en Floride. La NASA prévoit également que la première mission habitée à survoler la lune, Artemis 2, aura lieu en 2024.