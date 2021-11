Les plus grandes baleines du monde mangent (et défèquent) plus qu’on ne le pensait auparavant – qu’est-ce que cela interfère avec les écosystèmes océaniques ?

Une étude récente, publiée mercredi dernier (3) dans la revue Nature, a révélé que les plus grandes baleines de nos océans (rorquals bleus, baleines à bosse et rorquals communs) consomment beaucoup plus de nourriture qu’on ne le pensait auparavant. Donc, ils font beaucoup plus de caca en conséquence. Ceci, selon les chercheurs, joue un rôle fondamental dans les écosystèmes océaniques.

La recherche montre l’importance des fientes de baleines pour la nutrition des océans. Image : Leigh Torres/OSU Photo – NOAA/NMFS

Selon le site Web Phys, la recherche a révélé que ces animaux ingèrent en moyenne trois fois plus de nourriture chaque année que les estimations avancées par les scientifiques jusqu’à présent. En sous-estimant la quantité qu’ils mangent, les chercheurs ont peut-être également sous-estimé l’importance de ces géants sous-marins pour la santé et la productivité des océans.

C’est parce que les excréments de baleines sont une source cruciale de nutriments pour les océans, selon les recherches menées par Nicholas Pyenson, conservateur des fossiles de mammifères marins au National Museum of Natural History, situé à Washington, aux États-Unis, et administré par la Smithsonian Institution.

Les baleines défèquent près de la surface, aidant à maintenir le phytoplantcon.

En pompant des excréments dans l’eau, les baleines aident à maintenir les nutriments essentiels en suspension près de la surface, où elles peuvent soutenir le phytoplancton absorbant le carbone qui constitue la base des réseaux trophiques de l’océan.

Sans baleines, ces nutriments descendent plus rapidement au fond de la mer, ce qui peut limiter la productivité dans certaines parties de l’océan et, à son tour, réduire la capacité des écosystèmes océaniques à absorber le dioxyde de carbone qui réchauffe la planète.

Ces découvertes arrivent à un moment crucial, alors que la planète est confrontée aux crises interconnectées du changement climatique mondial et de la perte de biodiversité. À mesure que la planète se réchauffe, les océans absorbent plus de chaleur et deviennent plus acides, menaçant la survie des sources de nourriture dont les baleines ont besoin.

En outre, de nombreuses espèces de baleines à fanons ne se sont pas non plus rétablies de la chasse industrielle endémique au cours du 20e siècle, restant à une petite fraction de leur nombre d’avant la chasse.

« Nos résultats indiquent que si nous rétablissons les populations de baleines aux niveaux d’avant la chasse au début du 20e siècle, nous retrouverons une grande partie des fonctions perdues dans les écosystèmes océaniques », a déclaré Pyenson. « Cela peut prendre quelques décennies pour voir les avantages, mais c’est la lecture la plus claire à ce jour sur le rôle massif des grandes baleines sur notre planète. »

Certaines questions biologiques fondamentales restent sans réponse en ce qui concerne les plus grandes baleines du monde. L’écologiste marin de l’Université de Stanford, Matthew Savoca, l’un des collaborateurs de Pyenson et auteur principal de l’étude, a été confronté à l’un de ces mystères persistants : combien les énormes baleines à fanons mangeuses de filtres mangeaient chaque jour.

Des chercheurs ont placé des marqueurs sur les baleines pour collecter des données précises

Savoca a déclaré que les meilleures estimations qu’il avait trouvées dans des recherches antérieures étaient des hypothèses fondées sur quelques mesures réelles de l’espèce en question. Pour déchiffrer l’énigme de la quantité de nourriture que mangent les baleines de 10 à 12 mètres, Savoca, Pyenson et une équipe de scientifiques ont utilisé les données de 321 animaux marqués, couvrant sept espèces vivant dans les océans Atlantique, Pacifique et Arctique, collectées entre 2010 et 2019 .

Selon Savoca, chacune de ces marques, placées par aspiration sur le dos de chaque baleine, est comme un smartphone miniature – équipé d’une caméra, d’un microphone, d’un GPS et d’un accéléromètre qui suit les mouvements.

Les marqueurs placent des balises de suivi de mouvement 3D sur les gros rorquals meuniers. Image : Laboratoire de Goldbogen

Les balises suivent les mouvements des baleines dans un espace tridimensionnel, permettant à l’équipe de rechercher des modèles révélateurs pour savoir à quelle fréquence les animaux adoptent des comportements alimentaires.

L’ensemble de données comprenait également des photographies de drones de 105 baleines des sept espèces qui ont été utilisées pour mesurer leurs longueurs respectives. La longueur de chaque animal pourrait ensuite être utilisée pour créer des estimations précises de sa masse corporelle et du volume d’eau qu’il filtre à travers chaque bouchée.

Enfin, les membres de l’équipe impliqués dans cet effort de collecte de données de près d’une décennie ont utilisé de petits bateaux équipés d’échosondeurs pour surveiller où les baleines se nourrissaient. Les échosondes utilisent des ondes sonores pour détecter et mesurer la taille et la densité des essaims de krill et d’autres espèces de proies.

Cette étape était une base empirique cruciale pour les estimations de l’équipe de la quantité de nourriture que les baleines pourraient consommer.

En combinant ces trois sources de données – à quelle fréquence les baleines se nourrissaient, combien de proies elles pouvaient consommer pendant l’alimentation et combien de ces proies étaient disponibles – les chercheurs ont pu générer les estimations les plus précises à ce jour de la quantité de ces mammifères géants qu’ils mangent quotidiennement. et, par extension, chaque année.

Alors qu’une étude de 2008 a estimé que toutes les baleines de ce que l’on appelle l’écosystème actuel de la Californie, qui s’étend de la Colombie-Britannique au Mexique, consommaient environ 2 millions de tonnes métriques de poisson, de krill, de zooplancton et de calmar chaque année, les nouveaux résultats suggèrent que les populations de les rorquals bleus, communs et à bosse qui vivent dans l’écosystème du courant de Californie ont chacun besoin de plus de 2 millions de tonnes de nourriture par an.

Les crottes de baleine garantissent le fer dans l’océan

Pour démontrer comment la consommation de plus de proies par les baleines augmente leur capacité à recycler les nutriments essentiels, les chercheurs ont également calculé la quantité de fer que toute cette nourriture supplémentaire de baleine recirculerait sous forme de matières fécales.

Dans de nombreuses parties de l’océan, le fer dissous est un nutriment limitant, ce qui signifie qu’il peut y avoir de nombreux autres nutriments essentiels, tels que l’azote ou le phosphore, dans l’eau, mais le manque de fer empêche la croissance du phytoplancton.

Parce que les baleines mangent beaucoup, elles finissent par ingérer et excréter des quantités substantielles de fer. Des recherches antérieures ont montré que le caca de baleine contient environ 10 millions de fois la quantité de fer trouvée dans l’eau de mer de l’Antarctique et, parce que les baleines respirent, elles ont tendance à déféquer près de la surface – exactement là où le phytoplancton a besoin de nutriments pour aider à la photosynthèse.

En utilisant des mesures précédentes des concentrations moyennes de fer dans les excréments de baleines, les chercheurs ont calculé qu’ils recyclent environ 1 200 tonnes de fer chaque année dans l’océan Austral.

