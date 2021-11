Y avait-il déjà de l’eau aux origines de l’univers ? L’étude indique oui

Les astronomes ont détecté des traces d’eau dans l’une des plus anciennes galaxies connues, ce qui peut indiquer, pour la première fois, que la substance a joué un rôle important dans la formation des premières étoiles et, par conséquent, dans les origines de l’univers.

Une paire de galaxies connue sous le nom de SPT0311-58 contient des raies moléculaires de monoxyde de carbone et d’eau. Image : ALMA (ESO / NAOJ / NRAO) / S. Dagnello (NRAO)

Selon l’étude, publiée dans The Astrophysical Journal la semaine dernière, la galaxie fait partie du duo connu sous le nom de SPT0311-58 et est située à environ 12,88 milliards d’années-lumière de la Terre, ce qui signifie que les télescopes voient à quoi elle ressemblait à peine 1 milliard d’années plus tard. le Big Bang, quand il avait environ 780 millions d’années, estiment les scientifiques.

Ces observations ont été rendues possibles grâce à l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), un puissant radiotélescope comprenant 66 antennes radio situé dans le désert d’Atacama, au nord du Chili.

ALMA a également détecté du monoxyde de carbone dans l’ancienne paire de galaxies

En plus de l’eau, ALMA a également détecté du monoxyde de carbone dans les galaxies qui forment la paire SPT0311-58. « En utilisant des observations ALMA à haute résolution de gaz moléculaire, nous détectons des molécules d’eau et du monoxyde de carbone dans la plus grande des deux galaxies », a déclaré Srevani Jarugula, astronome à l’Université de l’Illinois et chercheur principal de l’étude. « L’oxygène et le carbone, en particulier, sont des éléments de première génération et, sous les formes moléculaires du monoxyde de carbone et de l’eau, sont essentiels à la vie telle que nous la connaissons. »