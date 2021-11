Des scientifiques recréent de la musique piratée à l’aide de données sur les tempêtes en mer

Les chants anciens sont une façon amusante de montrer des facettes de notre monde qui, autrement démontrées, pourraient ne pas être aussi intéressantes, et en cela, des messages importants pourraient être manqués. Avec cette idée, les chercheurs ont recréé une vieille chanson de pirate en utilisant les données des tempêtes en mer, attirant l’attention sur l’impact du réchauffement climatique.

Quand on parle de « musique pirate », on parle littéralement ici : la chanson intitulée «Que devons-nous faire avec un marin ivre» (« Qu’allons-nous faire avec le marin ivre », dans la traduction littérale) est ce que les historiens appellent «bidonville de marin», c’est-à-dire des chansons chantées par les marins sur les bateaux pirates pour aider à passer le temps lors des travaux d’entretien quotidiens des navires.

Ci-dessous, nous montrons le travail effectué par les scientifiques puis une version contemporaine de la chanson, plus proche de l’originale, popularisée par le groupe. populaire Rovers irlandais dans les années 1960 :

« Historiquement, les données scientifiques sont généralement fournies visuellement, en présence de graphiques ou d’illustrations », a déclaré Richard Thompson, directeur du Marine Institute de l’Université de Plymouth, qui a collaboré au projet. « Cependant, la combinaison du son et de l’image offre des alternatives nettement plus attrayantes pour transmettre l’information.

Selon lui, « [o projeto intitulado] « Song of the Seas » est un moyen innovant d’utiliser des données météorologiques réelles pour contrôler la musique. Et avec des événements naturels extrêmes augmentant en volume et en férocité [nos próximos anos], il n’y a aucun obstacle à l’application de ces principes pour représenter les effets à long terme du réchauffement climatique sur notre planète.

L’inspiration est venue du Brésil

En 2015, le compositeur brésilien Eduardo Miranda, largement connu au Royaume-Uni pour son expertise en électroacoustique (et qui dirige maintenant le Centre de recherche interdisciplinaire sur la musique informatisée – ICCMR – à l’Université de Plymouth) a créé ce qu’on a appelé un « bio-ordinateur musical », un artefact qui traduit l’énergie électrique générée par le mouvement de la moisissure (oui, la moisissure que vous voyez sur les murs, causée par l’humidité) en son, et a composé des « chansons » avec elle – Miranda a même chanté un duo avec de la moisissure dans un festival à l’époque .

Sur la base du projet brésilien, les scientifiques Clive Mead et Dieter Hearle, également membres de l’ICCMR, ont cherché à développer un projet sonore qui composerait un son musical unique et continu qui interpréterait les données provenant d’une station de surveillance marine. Le problème : le résultat original avait un son opaque, presque métallique.

Clive Mead, travaillant sur la création de musique qui aide à montrer les impacts du réchauffement climatique (Image : Université de Plymouth)

C’est alors que Mead s’est rendu compte que les chansons originales traduites dans ce système pourraient être plus attrayantes, et en analysant sept copies historiques de musique piratée, il a choisi « Que devons-nous faire avec un marin ivre» comme preuve conceptuelle pour engager l’intérêt public. La chanson en question a eu son premier enregistrement confirmé en 1839, mais il est probable qu’une version antérieure existe également – ​​elle n’a tout simplement pas été découverte (encore).

Dans cette version, la chanson fait référence à un voyage pour chasser les baleines. À l’époque, il était courant que la viande animale soit commercialisée sur les marchés côtiers. Dans l’enregistrement de Mead and Hearle, un chanteur professionnel a enregistré plusieurs fréquences de la même chanson, qui présente également les sons de différents animaux, notamment des baleines à bosse, des globicéphales et des dauphins.

Quant aux données, elles ont été recueillies en février 2014 au cours d’une période de 48 heures de survenue d’une tempête extrême qui a frappé le sud du Devon et Londres, en Angleterre.

À partir de là, il s’agissait simplement de « marier » les tons hauts et bas de la mélodie originale avec les extrêmes et les bas de divers facteurs (température, vitesse du vent, etc.) de la tempête – un processus d’essais et d’erreurs qui a nécessité plusieurs redémarrages jusqu’à ce que les experts aient finalement atteint le résultat ci-dessus. En gros, les pics de tempête représentés dans la vidéo ci-dessus montrent des moments de grand impact climatique dans la région du Royaume-Uni. Enfin, la version définitive du projet est sortie, condensant deux jours orageux en une chanson d’environ trois minutes et demie.

