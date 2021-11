La NASA choisit une mission pour étudier les tempêtes à partir de 2027

L’agence spatiale américaine (NASA) a sélectionné une nouvelle mission pour étudier et détailler le comportement des tempêtes électriques et tropicales grâce à l’analyse par satellite. L’idée est de placer trois petits satellites SmallSat – chacun pesant moins de 180kg -, qui devraient être lancés en 2027 dans le cadre du Programme L’aventure de la terre.

Les phénomènes naturels à fort impact sont devenus de plus en plus fréquents, grâce au réchauffement climatique. Au milieu de cette année, le passage de l’ouragan Ida à travers la Nouvelle-Orléans et l’Illinois, aux États-Unis, a laissé une telle traînée de destruction qui a fait de la tempête de l’Atlantique la deuxième plus chère de l’histoire du pays – seulement derrière l’ouragan Katrina, en août 2005 .

