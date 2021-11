Un fossile de dinosaure trouvé à MA attire l’attention sur sa taille gigantesque

Lors des travaux de terrassement pour la mise en place d’un terminal ferroviaire dans la ville de Davinópolis, dans le Maranhão, les excavateurs ont été surpris par la découverte d’énormes ossements. Après une analyse préliminaire, il a été découvert que les matériaux sont des fossiles d’un énorme dinosaure qui y a vécu il y a des millions d’années, au Crétacé.

Au début, les employés de Brado, l’entreprise responsable des travaux, pensaient qu’il s’agissait d’ossements de paresseux géants, des animaux qui vivaient il y a environ 11 000 ans et qui se sont éteints au Quaternaire, la dernière période de l’ère glaciaire bien connue.

Une équipe d’archéologues accompagnant les travaux a appelé un groupe de paléontologues pour analyser l’os découvert. Image : Crier/Divulgation

Daniel Ribeiro da Silva, archéologue coordinateur de terrain à la société Arqueologística, responsable du suivi des travaux, a été le premier à voir le matériel. «Au début, je doutais qu’il s’agisse vraiment de fossiles, mais j’ai fait un petit nettoyage dans la région et j’ai pu voir qu’ils l’étaient. Mais, comme je n’avais jamais vu de fossile de dinosaure de ma vie, et comme il est relativement courant de trouver des os de paresseux géants dans le nord-est, nous pensions que c’était ce que c’était », a révélé Ribeiro.

Il a envoyé les photos à l’archéologue coordinateur général de l’entreprise, qui les a transmises au chef du laboratoire de paléontologie de l’Université fédérale du Piauí (UFPI), le professeur Juan Carlos Cisneros.

Cisneros leur a demandé de rechercher le paléontologue Elver Luiz Mayer, professeur à l’Université fédérale du sud et du sud-est du Pará (Unifesspa), qui dirige un groupe d’étude qui étudie les mammifères quaternaires.

Cependant, le Groupe d’étude en paléontologie de l’Unifesspa (GEPALEO) coordonné par Mayer s’est rendu compte qu’il s’agissait d’un animal beaucoup plus gros et qu’il vivait beaucoup plus longtemps, en raison de la profondeur à laquelle se trouvaient les os.

Selon Mayer, il s’agit du premier cas de dinosaure identifié dans la région. « Nous connaissions déjà certains enregistrements plus au nord de l’État, mais il s’agit du premier grand fossile de vertébré pour la localité, qui a une histoire de découvertes de poissons et de plantes fossiles », a déclaré Mayer, dans une interview avec Aspect numérique.

Mayer dit que des os longs dans la colonne vertébrale et les côtes de l’animal et quelques os plus petits dans les pieds et les mains ont été identifiés. « Lorsque nous nettoyons des matériaux en laboratoire, nous pouvons peut-être identifier quelque chose qui n’a pas encore été remarqué », explique le paléontologue.

Le paléontologue Elver Luiz Mayer prépare la pièce pour analyse. Image : Collection de GEPALEO UNIFESSPA

Depuis que les fossiles ont été reconnus, en avril, jusqu’au début des activités d’analyse, un intervalle d’une semaine s’est écoulé. Selon Mayer, c’était le temps minimum nécessaire à l’équipe pour organiser toute la logistique et commencer le travail.

« Il était important que nous ayons une réponse très rapide, car c’était une époque où il pleuvait dans la région et des pluies plus fortes pouvaient endommager les fossiles. Nous avons donc fait de notre mieux pour y arriver avec tout le nécessaire pour bien les récupérer », se souvient Mayer.

Ce que l’on sait déjà sur le dinosaure du Maranhão jusqu’à présent

Bien que les résultats datent du mois d’avril, le processus d’analyse doit être très prudent et demande du temps. Donc, pour l’instant, on sait peu de choses sur le dinosaure, à part le fait qu’il appartient au groupe des sauropodes et à la région où il a peut-être vécu.

« Nous avons encore un ensemble relativement petit d’informations proches de ce qui peut être découvert avec une étude détaillée de ces fossiles », a déclaré Mayer. « On sait qu’un certain nombre d’ossements ont été retrouvés et qu’ils représentent un dinosaure du groupe des sauropodes, qui a pour caractéristique sa marche sur quatre pattes et son cou et sa queue très longs ».

Il a expliqué que les informations recueillies par l’analyse des ossements, associées à des informations provenant des roches dans lesquelles les fossiles ont été trouvés, permettront de raconter cette histoire : « comment il était, comment il est mort et comment ses ossements sont arrivés là et ont fini jusqu’à devenir des fossiles ».

Il n’est toujours pas possible de dire s’il s’agit d’une espèce déjà connue ou d’une nouvelle. « Cela nécessite une analyse plus détaillée. Mais, il y a cette possibilité, car il n’y a pas de description précédente d’un dinosaure avec cette taille corporelle dans la région. Même ainsi, nous ne pouvons pas encore affirmer catégoriquement », a déclaré le paléontologue.

Le fémur mesure 1,5 m de long

Qu’il s’agisse d’une nouvelle espèce ou non, le fait est que l’animal était extrêmement grand, pouvant aller jusqu’à 18m. « Cette découverte est importante car elle peut mettre en lumière les connaissances sur une nouvelle espèce de dinosaure, qui a une grande taille corporelle. L’os le plus long, le fémur, qui atteint environ 1,5 m de long, attire beaucoup l’attention », a révélé Mayer.