Le navire de mission Crew-2 a mis du temps à ouvrir son parachute avant d’atterrir

Plus tôt dans la journée (9), nous avons signalé que les astronautes de la mission Crew-2 sont arrivés sur Terre en toute sécurité. Et bien, malgré cette sécurité, le voyage n’a pas été sans frayeurs. Selon Ars Technica, le navire de mission Crew-2, le Crew Dragon effort, a pris pour ouvrir le parachute quelques minutes avant d’atterrir dans le golfe du Mexique.

Après 199 jours en orbite, les astronautes Megan McArthur (Nasa), Thomas Pesquet (ESA), Akihiko Hoshide (JAXA) et Shane Kimbrough (Nasa) sont rentrés chez eux, atteignant la surface de la Terre après une plongée réussie plus tôt dans la journée, à 12h33. (heure de Brasilia).

Les quatre astronautes de Crew-2. De gauche à droite : Megam McArthur, Thomas Pesquet, Akihiko Hoshide et Shane Kimbrough (Image : Nasa/Publishing)

Selon le site Internet, tout s’est bien passé jusqu’à environ quatre minutes avant la plongée en mer : sur les quatre parachutes installés sur le navire, seuls trois se sont ouverts pour l’atterrissage – le dernier n’est venu se gonfler qu’une minute environ après les précédents.

Heureusement, selon la NASA, la vitesse de descente du effort c’était encore dans les limites attendues et le petit s’est déroulé sans accroc.

« L’équipe va maintenant analyser ce qui est arrivé au parachute Crew-2 pour comprendre son comportement », a déclaré Kathy Lueders, responsable des opérations de vol humain à la NASA. « C’est le genre de comportement que nous avons vu maintes et maintes fois lors des tests, et il se produit généralement lorsque les lignes [dos paraquedas] ils s’emmêlent en quelque sorte jusqu’à ce que les forces volantes les fassent s’ouvrir.

Il convient de rappeler que la NASA a programmé le lancement de Crew-3, qui emmènera les astronautes américains Raja Chari et Kayla Barron (NASA) vers la Station spatiale internationale (ISS) ; l’Allemand Matthias Maurer (ESA) et le membre le plus expérimenté du groupe, l’Américain Thomas Marshburn, pour 23H03 (GMT) ce mercredi (10).

Le vaisseau spatial Crew-3 a récemment été nommé le endurance, qui dans la traduction littérale signifie « résistance ».

