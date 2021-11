Peut-être – et juste peut-être – Elon Musk exige trop de ses employés, car certains travailleurs de SpaceX, la société aérospatiale fondée par le milliardaire, ont été aperçus en train de « crossfiter » la zone extérieure du bâtiment où le « Mechazilla » est installé robotique dont la fonction est de « saisir » le vaisseau spatial Starship lorsqu’il va et vient de l’orbite terrestre.

Soit ça, soit SpaceX a l’avantage d’envier n’importe quel RH car, avouons-le, faites une session « barre fixe » – où vous vous accrochez… eh bien, sur une barre et essayez de tirer votre corps – avec une vue si ouverte, il devrait être au moins stimulant. La vidéo a été capturée par le vidéaste et fan autoproclamé de la société, « LabPadre », et partagée sur Twitter :

