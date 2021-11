Les astronautes de SpaceX Crew-2 plongent en toute sécurité dans le golfe du Mexique

Returnal à la maison. Après un long voyage de 199 jours en orbite, les astronautes de SpaceX Crew-2 ont finalement atterri en toute sécurité dans le golfe du Mexique lundi (8). Ils ont réussi une plongée en parachute à 10 h 33 HNE (12 h 33 HAE) dans les eaux au large de Pensacola, au large de la Floride.

Achevant la deuxième mission commerciale de longue durée de la NASA vers la Station spatiale internationale (ISS), ils ont établi un record pour le plus long vol spatial habité américain, dépassant les 168 jours de la mission SpaceX Crew-1.

Crew-2 Crew : (de gauche à droite) Megam McArthur, Thomas Pesquet, Akihiko Hoshide et Shane Kimbrough. Returnal sur Terre en toute sécurité. Image : NASA

À bord du vaisseau spatial Crew Dragon Endeavour se trouvaient les astronautes de la NASA Shane Kimbrough et Megan McArthur, ainsi qu’Akihiko Hoshide de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) et Thomas Pesquet de l’Agence spatiale européenne (ESA).

« Nous sommes ravis que Shane, Megan, Aki et Thomas soient de retour sur Terre en toute sécurité après une autre mission record pour la Station spatiale internationale », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson. « Félicitations aux équipes de la NASA et de SpaceX, qui ont travaillé si dur pour assurer la réussite de votre plongée. Le programme d’équipage commercial de la NASA continue de démontrer un transport sûr et fiable pour mener des activités scientifiques et de maintenance importantes sur l’ISS. »

L’équipage de SpaceX Crew-2 a accompli de grands exploits sur l’ISS

La mission Crew-2 a été lancée le 23 avril dans une fusée Falcon 9 depuis le Kennedy Space Center de la NASA en Floride. L’équipage a accosté au port avancé du module Harmony de la station spatiale le 24 avril, près de 24 heures après le décollage.

Kimbrough, McArthur, Hoshide et Pesquet ont parcouru plus de 136,2 millions de kilomètres réglementaires au cours de leur mission, passé 198 jours à bord de l’ISS et effectué 3 194 orbites autour de la Terre.

Tout au long de la mission, les astronautes de Crew-2 ont contribué à un certain nombre d’activités scientifiques et de maintenance, d’expériences et de démonstrations technologiques. En outre, ils ont effectué quatre sorties dans l’espace et plusieurs événements d’engagement public à bord du laboratoire orbital.

Parmi les expériences scientifiques réalisées, ils ont étudié le comportement des flammes gazeuses en microgravité, cultivé des poivrons verts à la station Plant Habitat Facility, installé des assistants robotiques en vol libre et même mis des lunettes de réalité virtuelle pour tester de nouvelles méthodes d’exercice dans l’espace, entre autres. .activités.

Ils ont également pris des centaines de photos de la Terre dans le cadre du programme Crew Earth Observation, l’une des plus anciennes enquêtes à bord de la station spatiale, qui contribue au suivi des catastrophes naturelles et des changements sur notre planète.

Lors des sorties dans l’espace effectuées par Kimbrough, Hoshide et Pesquet, ils ont installé, déployé ou préparé l’installation de panneaux solaires de déploiement de l’ISS. Cela a porté le nombre total de sorties dans l’espace pour Kimbrough, Hoshide et Pesquet à neuf, quatre et six respectivement. La quatrième sortie dans l’espace, menée par Hoshide et Pesquet le 12 septembre, était la première de l’histoire de la station spatiale à ne pas inclure un Américain ou un Russe.

Une autre étape importante de la mission Crew-2 a eu lieu le 21 juillet, lorsque les quatre astronautes sont montés à bord de la capsule Endeavour pour une manœuvre de relocalisation du port, déplaçant leur vaisseau spatial du port avant au port orienté vers l’espace sur le module Harmony de la station.

Crew-2 fait partie du programme d’équipage commercial de la NASA, qui a travaillé avec l’industrie aérospatiale américaine pour lancer des astronautes sur des fusées et des engins spatiaux américains vers la station spatiale.

Le retour de la mission Crew-2 a eu lieu juste avant le lancement de la mission SpaceX Crew-3, actuellement prévu pour mercredi (10), dans un autre long voyage d’environ six mois.

Désormais, la capsule Dragon Endeavour reviendra pour inspection et traitement au Dragon Lair de SpaceX en Floride, où les équipes examineront les données et les performances du vaisseau spatial en vol.

Après le lancement de Crew-3, la prochaine mission habitée de la NASA en partenariat avec SpaceX est Crew-4, dont le lancement est actuellement prévu en avril 2022, date à laquelle l’équipage de Crew-3 reviendra sur Terre.

Selon la NASA, l’objectif du programme d’équipage commercial de l’agence est un transport sûr, fiable et économique vers et depuis l’ISS, offrant un temps de recherche supplémentaire et augmentant les opportunités de découvertes à bord du banc d’essai de microgravité. Cela inclut d’aider la NASA à se préparer à l’exploration humaine de la Lune et de Mars.

