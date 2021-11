La tempête solaire provoque les aurores les plus intenses de ces derniers temps; voir l’image faite par l’astronaute

Quelques jours avant de retourner sur Terre, l’astronaute Thomas Pesquet, de l’Agence spatiale européenne (ESA), a réussi à réaliser un autre de ses magnifiques enregistrements photographiques à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Cette fois, le Français a capturé l’une des aurores les plus impressionnantes qu’il ait jamais vues pendant toute sa mission. L’événement était le résultat de l’entrée de particules éjectées par des tempêtes solaires survenues entre fin octobre et début novembre.

Notre atmosphère a été bombardée de particules hautement chargées de rayonnement solaire, résultant de l’éjection de masse coronale, alors que le Soleil entrait dans une phase particulièrement active de son nouveau cycle climatique.

L’aurore capturée par Thomas Pesquet résulte d’une tempête solaire qui a frappé la Terre. Image : Capture d’écran Twitter

Parmi les nombreux effets que cela peut avoir sur Terre, il y a l’apparition de phénomènes naturels éblouissants, visibles à la fois depuis le sol et depuis l’orbite. « Nous avons eu droit aux aurores les plus fortes de toute la mission, en Amérique du Nord et au Canada », tweeté Pesquet, en postant la photo époustouflante. « Des pics incroyables plus hauts que notre orbite, et nous volons bien au-dessus du centre de l’anneau, des ondes rapides et des impulsions partout. »

Selon le site Web Futurism, les particules de rayonnement du Soleil qui sont piégées dans la magnétosphère terrestre, le bouclier magnétique qui entoure notre planète, déclenchent des aurores lorsque certains de ces rayons passent et entrent en collision avec des atomes de la haute atmosphère terrestre, libérant de l’énergie sous la forme de la lumière.

Ces derniers jours, l’activité du Soleil a atteint un pic fébrile, une période également connue sous le nom de maximum solaire, au cours de son cycle de 11 ans. Ce tronçon voit plus d’activité, ce qui rend les aurores encore plus fréquentes.

qu’est-ce qu’une tempête solaire

Selon la NASA, les tempêtes solaires (également connues sous le nom d’éruptions solaires) sont des rafales massives de rayonnement du Soleil qui projettent des particules chargées de rayonnement hors de l’étoile. Les fusées éclairantes (drapeaux) sont classées dans un système de lettres, avec la classe C relativement faible, la classe M la plus douce et la classe X la plus forte.

« La classe X désigne les flammes les plus intenses, tandis que le nombre fournit plus d’informations sur leur force », a expliqué l’agence dans un communiqué. « Un X2 est deux fois plus intense qu’un X1, un X3 est trois fois plus intense, et ainsi de suite. Les drapeaux classés X10, les plus forts, sont exceptionnellement intenses.

Les aurores enregistrées par Pesquet ont été causées par une éruption solaire X1. Avant cela, une éruption de X1,6 degré, qui a eu lieu le 3 juillet de cette année, était la plus forte du cycle solaire actuel. Ces cycles (dont la nomenclature formelle est le cycle solaire de Schwabe) se produisent à des intervalles de 11 ans, lorsqu’une série de phénomènes se produisent sur le Soleil. Actuellement, notre étoile est dans son cycle numéro 25.

Ces éruptions envoient des particules chargées de rayonnement solaire à une vitesse incroyable de 1,6 million de km/h, qui peut atteindre encore plus dans le cas de balises de rang supérieur. Il faut généralement quelques jours pour atteindre la Terre.

