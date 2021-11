Seul sur une autre planète : une étude montre comment les isolements dans la communication peuvent profiter aux colonies sur Mars

Les communications entre la Terre et Mars passeraient par des périodes d’isolement provoquées par la distance entre les deux planètes, selon une nouvelle étude publiée dans Frontières de la physiologie, qui détaille les difficultés que pourraient rencontrer les colonies humaines sur la planète rouge durant ces moments d’éloignement.

La recherche trouve sa base dans le fait que Mars, même à son point le plus proche de la Terre, se trouve encore à un peu moins de 55 millions de kilomètres (km), ce qui a invariablement un impact sur la couverture de nos communications interplanétaires. Sans parler des pannes d’électricité forcées, comme ce qui se passe lorsque le Soleil tombe entre les deux planètes – la NASA en a récemment fait l’expérience avec son les vagabonds.

La distance est toujours un facteur pouvant causer des problèmes de communication entre Mars et la Terre, mais une étude suggère que, malgré les mises en garde, cet isolement présente un avantage (Image : Jose Luis Stephens/)

O papier La présente étude s’est appuyée sur deux études menées précédemment – en 2017 et 2019 (toutes deux intitulées « SIRIUS », acronyme de « International Single Ground Station Survey ») – qui ont évalué les effets psychologiques de l’isolement complet d’une équipe pendant des périodes de 17 jours sur quatre mois. L’étude récente réaffirme cependant qu’il y aurait certains avantages dans ce cadre :

« Les équipes des expériences précédentes ont montré une tendance à réduire de manière proactive les communications avec le contrôle de mission pendant l’isolement, partageant de moins en moins leurs besoins », a déclaré le Dr Dmitry Shved de l’Académie des sciences de Russie et de l’Institut de l’aviation de Moscou, qui signe la paternité de la étudier.

« De rares occasions de contact ont été observées lors d’événements de mission importants tels que des simulations d’atterrissage », dit-il. « De plus, nous avons constaté une convergence des styles de communication au cours d’une des missions et une augmentation de la cohésion d’équipe au cours de cette mission. Cela s’est produit même après avoir considéré la diversité de la mission, telle que l’origine culturelle ou le genre, avec des différences individuelles très marquées ».

En termes numériques : rien que dans SIRIUS-19, les chercheurs ont enregistré 320 interactions audio entre l’équipe isolée et ses observateurs, d’une durée totale de 11 heures, au cours des 10 premiers jours. Au cours des 10 derniers jours, ce volume est tombé à 34 interactions, pour un temps total de 77 minutes.

En vidéo, le schéma s’est répété : au 11e jour de l’expérience, un retard artificiel a été introduit dans les communications afin de simuler ce qui se passerait sur la Lune et sur Mars. Au cours des quatre mois de l’étude, le nombre de messages vidéo envoyés au contrôle de mission est passé de 200 à 115 – et la durée de chaque message a également été réduite.

Concernant les différences entre les membres de l’équipe, certaines nuances ont également été identifiées : les femmes montraient plus de tristesse ou de bonheur, et les hommes étaient plus enclins à exprimer de l’irritation. Cependant, même ces réactions se sont finalement atténuées avec le temps.

La conclusion est que, finalement, les équipes adopteraient une position pour rendre l’interaction avec les centres de contrôle plus pratique, intérioriser les sentiments et les réactions de colère ou de joie, et garder les conversations dans un cadre plus direct.

Et qu’est-ce que cela signifie dans l’installation éventuelle d’une colonie humaine sur Mars ? Eh bien, des communications réduites seraient la preuve que l’équipe assumerait une position de plus grande autonomie, devenant moins dépendante du contrôle, en plus de devenir plus cohésive les unes avec les autres car une coexistence étroite les ferait ignorer les différences de genre et de contexte culturel , ce qui peut être prometteur pour l’avenir de l’exploration planétaire.

« La partie la plus positive est que les équipes deviendraient de plus en plus autonomes et indépendantes de la Terre », a déclaré Shved. « L’amélioration de la cohésion aiderait également à gérer seuls divers problèmes au cours de la mission. »

L’étude, cependant, devrait se poursuivre : Shved reconnaît que les problèmes de réaction montrés dans les études ne « disparaîtraient pas nécessairement ». L’idée est maintenant d’utiliser des évaluations psychologiques pour voir les effets négatifs de l’intériorisation de toutes ces difficultés, considérant la distance et l’isolement planétaire comme des facteurs de risque.

