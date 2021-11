Rencontrez Neid, Le Combattant De La Planète Extraterrestre

Les planètes extraterrestres sont celles qui orbitent autour des étoiles au-delà de notre système solaire, également appelées exoplanètes. Beaucoup d’entre eux ont déjà été détectés et étudiés par des scientifiques. Maintenant, beaucoup d’autres, peut-être même abritant la vie, peuvent être découverts, grâce à un nouvel instrument astronomique appelé NEID, (un acronyme pour quelque chose comme NN-Explorer pour Exoplanet Investigations with Doppler Spectroscopy).

L’« alien planet fighter » est un spectrographe couplé au télescope WIYN de 3,5 m, situé à l’observatoire national de Kitt Peak en Arizona, aux États-Unis. Selon le site Phys, le NEID est soutenu par le Texas Advanced Computing Center (TACC) dans la recherche scientifique de nouveaux mondes.

Le NEID pourrait être utilisé par les astronomes du monde entier pour localiser des planètes dans d’autres systèmes solaires. Image : Nazarii Neshcherenskyi – Istockphoto

NEID, qui signifie « voir » dans la langue maternelle de Tohono O’odham, la réserve indienne où se trouve l’observatoire, pourrait être utilisé par les astronomes du monde entier. « Nous sommes fiers que le NEID soit à la disposition de la communauté astronomique mondiale pour la découverte et la caractérisation des exoplanètes », a déclaré Jason Wright, professeur d’astronomie et d’astrophysique à la Pennsylvania State University (PSU) et scientifique du projet. « J’ai hâte de voir les résultats que nous et nos collègues du monde entier produiront dans les années à venir, de la découverte de nouvelles planètes rocheuses, la mesure de la composition des atmosphères d’exoplanètes, la mesure des formes et des orientations des orbites planétaires, à la caractérisation de les processus physiques des étoiles hôtes de ces planètes ».

Selon Wright, l’éclaireur planétaire fait ses découvertes en brisant la lumière visible des étoiles distantes en ses longueurs d’onde composantes avec un spectrographe, comme le fait un simple prisme, mais avec des pièces supplémentaires comme des réseaux de diffraction. Les fibres optiques alimentent le spectrographe en lumière stellaire, où les signatures lumineuses sont enregistrées par un détecteur.