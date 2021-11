Ce que dit l’étude sur la myocardite qui a poussé la France à déconseiller Moderna aux moins de 30 ans

L’autorité sanitaire française a décidé de suspendre le vaccin Covid de Moderna pour les moins de 30 ans en raison d’une légère augmentation du risque de myocardite et de péricardite dans cette tranche d’âge. La décision a été prise sur le principe de précaution, suite à la publication d’une étude ad hoc. Les experts soulignent que le risque d’inflammation du muscle cardiaque et de la membrane qui le protège est beaucoup plus élevé pour ceux qui contractent COVID-19.

Parmi les effets secondaires potentiels des vaccins à ARN messager anti Covid, Pfizer-BioNTech et Moderna, figurent également la myocardite et la péricardite, respectivement une inflammation du muscle cardiaque et de la membrane qui protège le cœur. Comme il ressort des enquêtes épidémiologiques menées à ce jour, il s’agit d’un événement rarissime, qui touche majoritairement les hommes jeunes et qui en tout cas se résorbe rapidement dans la grande majorité des cas avec 2 à 4 jours d’hospitalisation, sans aucune conséquence sur la santé. Le risque de développer une inflammation du myocarde ou du péricarde est significativement plus élevé en contractant le COVID-19, l’infection déclenchée par le coronavirus SARS-CoV-2. Autant dire que selon une étude récente menée par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, les patients Covid ont un risque 16 fois plus élevé de développer une myocardite et/ou une péricardite ; les adolescents de moins de 16 ans et les personnes âgées de plus de 75 ans ont un risque jusqu’à 30 fois plus élevé. Une nouvelle étude approfondie qui vient d’être menée en France confirme ce qui est ressorti de recherches antérieures, soulignant que le risque d’inflammation du muscle cardiaque et/ou de la membrane qui protège le cœur après la vaccination est faible. Néanmoins, en raison de l’augmentation des cas de myocardite et de péricardite qui ressort de cette enquête, l’autorité sanitaire française a décidé de déconseiller le vaccin Moderna aux moins de 30 ans (population dans laquelle l’incidence était la plus élevée).

L’étude a été menée par une équipe de recherche de l’EPI-PHARE – Groupement d’intérêt scientifique (GIS) ANSM-CNAM, qui a analysé statistiquement les données épidémiologiques du Système National des Données de Santé (SNDS), ou du système national des données de santé françaises. . Les chercheurs, coordonnés par le professeur Mahmoud Zureik, sont parvenus à leurs conclusions après avoir comparé l’incidence des cas de myocardite ou de péricardite chez les vaccinés avec Pfizer et Moderna avec celle d’un grand groupe témoin. L’étude a inclus tous les patients admis à l’hôpital pour une inflammation du muscle cardiaque ou du péricarde entre le 15 mai et le 31 août de cette année. Toutes les personnes âgées de 12 à 50 ans ont été impliquées (les vaccins Covid sont actuellement approuvés pour les 12 ans et plus). Chaque cas a été associé à dix personnes du groupe témoin, appariés selon l’âge, le sexe et le département de résidence, comme indiqué dans un communiqué de presse EPI-PHARE. « Les risques d’hospitalisation pour myocardite ou péricardite ont été comparés entre les personnes exposées et non exposées aux vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, séparément par sexe et par tranche d’âge », indique la note.

Au total, écrivent le professeur Zureik et ses collègues, 919 cas de myocardite se sont produits au cours de la période d’étude, touchant principalement des hommes (79 pour cent contre 21 pour cent de femmes). Les patients atteints avaient un âge moyen de 26 ans. En ce qui concerne les péricardites, 917 cas sont survenus, touchant des patients d’âge moyen de 34 ans et majoritairement des hommes (62 % contre 38 % de femmes). Tous ces cas ont été comparés au groupe témoin, composé de 9190 sujets pour myocardite et 9170 pour péricardite, soit dix fois plus pour chaque cas d’inflammation. En comparant toutes les données, il est apparu que l’administration des vaccins Covid entraînait une très légère augmentation du risque d’hospitalisation pour péricardite et myocardite dans les 7 jours suivant l’inoculation, qui était plus élevé chez les jeunes de moins de 30 ans et après le deuxième. dose du vaccin Moderna. Dans cette population spécifique, les scientifiques français ont trouvé un excès de 132 cas de myocardite pour chaque million de doses administrées, soit 1,32 cas pour 10 000 inoculations. Au vu de ce résultat, comme indiqué, l’autorité sanitaire française a décidé de déconseiller ce vaccin aux moins de 30 ans. Cependant, le chiffre est bien inférieur à celui qui ressort d’une étude canadienne (1 cas sur mille), qui a ensuite été retirée en raison d’erreurs d’analyse.

Une légère augmentation du risque de myocardite chez les hommes de moins de 30 ans a également été observée après l’administration du vaccin Covid de Pfizer-BioNTech, bien que dans une moindre mesure qu’avec la deuxième dose de Moderna (association statistique significative avec l’inflammation cardiaque). Concrètement, ce risque s’est avéré être de 3 cas de myocardite en excès par million de premières doses de vaccin Pfizer et de 27 cas en excès par million de secondes doses. Un risque légèrement accru de myocardite a également été observé chez les femmes de moins de 30 ans après la deuxième dose des deux vaccins, s’élevant à 4 cas de dépassement par million de doses de vaccin Pfizer-BionTech et 37 cas de dépassement par million de doses de vaccin. Vaccin Covid moderne. Ce dernier médicament était également statistiquement associé à une augmentation du risque de péricardite après la première dose chez les femmes de moins de 30 ans (6 cas de dépassement par million de doses) et après la seconde pour les hommes de moins de 30 ans (18 cas par million de doses).

Le professeur Zureik et ses collègues soulignent que, bien qu’une légère augmentation du risque de myocardite et de péricardite ait été mise en évidence chez les vaccinés, aucun patient impliqué dans l’étude n’est décédé, de plus dans la grande majorité d’entre eux le problème a été résolu dans les 2 à 4 jours suivant l’hospitalisation. à l’hôpital. Les scientifiques ajoutent également que ceux qui contractent l’infection à coronavirus ont un risque significativement plus élevé de développer une myocardite (OR 7,9 [5,0-12,3]) et péricardite (OR 3,9 [2,3-6,6]), comme en témoignent également d’autres enquêtes épidémiologiques. Les détails de la recherche « Association entre les vaccins COVID-19 à ARN messager et la survenue de myocardite et péricardite chez les personnes de 12 à 50 ans en France » ont été publiés sur le portail EPI-PHARE.