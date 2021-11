Virgin Galactic affirme avoir vendu environ 100 billets pour des vols suborbitaux

Virgin Galactic, la société aérospatiale du milliardaire Richard Branson, affirme avoir vendu « environ » 100 billets pour des vols suborbitaux depuis que son fondateur a effectué le premier voyage spatial commercial en juillet de cette année.

L’information provient de la conférence de l’entreprise avec les actionnaires et les investisseurs, où Virgin a remis un rapport de facturation qui indique la valeur de 450 000 $ US (près de 2,5 millions de R$) par billet – une valeur considérablement supérieure à ce que certains clients ont payé au début du projet. (250 000 $ US, ou 1,3 million de reais).

Richard Branson, PDG de Virgin Group, était sur le vol inaugural de Virgin Galactic, qui est entré dans l’histoire comme la première entreprise privée à emmener des touristes dans l’espace. (Image : Virgin Galactic/Reproduction)

Au total, selon un porte-parole de l’entreprise, 700 billets ont été vendus.

« Nous entrons dans une période d’amélioration de notre flotte, avec un bon calendrier pour améliorer la durabilité, la fiabilité et la prévisibilité de nos véhicules en vue de la [lançamento do] notre service commercial l’année prochaine », a déclaré Michael Colglazier, PDG de Virgin Galactic. « La demande de voyages dans l’espace est forte et nous vendons des billets à un taux plus élevé que prévu. »

comme vous le lisez ici sur Aspect numérique, Richard Branson a effectué le premier vol privé dans l’espace le 11 juillet 2021. Le décollage a eu lieu à Espaçoporto América, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Sous les ailes de son porte-avions, dans le «vaisseau mère» VMS Eve, le VSS Unity a atteint une altitude d’environ 15 000 mètres jusqu’à ce qu’il active son propre moteur et atteigne l’espace sur une trajectoire suborbitale.

Au plus haut point de décollage, le milliardaire a atteint la microgravité, qui a duré environ quatre minutes. Ensuite, l’atterrissage a été effectué à 12h40. Avec le succès du vol, Branson a dépassé Jeff Bezos de Blue Origin pendant quelques jours – Bezos volerait neuf jours plus tard.

Virgin Galactic ayant vendu une centaine de billets représente une bonne nouvelle pour l’entreprise qui, depuis le vol de son fondateur, a fait face à plusieurs revers : la US Civil Aviation Authority (FAA) a annoncé en septembre qu’elle enquêterait sur l’exploit, affirmant que le retour de l’engin utilisé à l’époque avait suivi un cours tacite. Dans le même temps, un vol avec l’armée de l’air italienne – qui utiliserait un vaisseau spatial de la compagnie – a fini par être reporté lorsque des tests en laboratoire ont révélé que certains composants à utiliser dans la mission étaient inférieurs aux exigences minimales de qualité et de résistance.

Virgin Galactic utilise des techniques différentes de ses principaux concurrents – Blue Origin et SpaceX – pour le décollage : au lieu d’utiliser une fusée en projection verticale, la société de Richard Branson décolle généralement des porte-avions et autres pistes d’atterrissage, décollant comme un avion ordinaire et gagner de la vitesse à mesure qu’il prend de la hauteur. Finalement, la propulsion optimisée place l’engin à une hauteur optimisée pour l’apesanteur, à partir de laquelle l’engin arrête ses moteurs et ses chutes libres avant de réactiver les systèmes et d’amortir la descente jusqu’à l’atterrissage.

Malgré le prix différent, il est très probable que les différences technologiques employées entre les trois sociétés font de Virgin Galactic l’option la moins chère pour ceux qui s’intéressent aux vols spatiaux : SpaceX est encore loin d’offrir des vols commerciaux, tandis que Blue Origin, bien que n’ayant pas divulgué de valeurs, cela coûtera probablement plus cher.

