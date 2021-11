Des nuages ​​de sable frappent les villes de l’intérieur de São Paulo

Lundi après-midi (8), des nuages ​​de sable sont revenus frapper certaines villes de l’intérieur de São Paulo. À travers les réseaux sociaux, certains habitants de municipalités telles que Bauru, Paulistânia, Tupã et Garça ont annoncé la présence du phénomène dans la région, à l’approche d’un système de basse pression atmosphérique.

Ainsi, la dépression crée un mouvement dans lequel l’air converge vers un seul centre, facilitant la formation de nombreux nuages, avec la pluie. Selon les informations de Climatempo, à l’intérieur de l’État, les prévisions météorologiques pour le début de cette semaine prévoyaient des averses de pluie à partir de l’après-midi, mais avec des risques d’orages dans les zones proches du Minas Gerais, comme Campinas, São Carlos. , Ribeirão Preto et Franca, où des éclairs et de fortes rafales de vent étaient attendus.

À Ourinhos, la pluie a duré environ 15 minutes et a suffi à effrayer les habitants, notamment dans la région de Recanto dos Pássaros. À Santa Cruz do Rio Pardo, le nuage de poussière a atteint ceux qui passaient par l’autoroute João Baptista Cabral Rennó (SP-225) et à Bauru, un nuage de poussière rouge a été enregistré qui couvrait l’horizon.