La collision de trous noirs génère un « tsunami » d’ondes gravitationnelles

Lorsque deux trous noirs – ou un trou noir et une étoile à neutrons – sont aspirés l’un dans l’autre, ils génèrent l’un des événements les plus violents et énergétiques de l’univers connu : les ondes dites gravitationnelles. Ce phénomène est devenu célèbre pour la première fois lorsqu’Albert Einstein a suggéré que l’énergie libérée serait si grande qu’elle pourrait perturber le continuum espace-temps lui-même.

Simulation d’une fusion de trous noirs. Image : N. Fischer, H. Pfeiffer, A. Buonanno/Institut Max Planck et collaboration SXS

Depuis la détection du premier enregistrement en 2015, les scientifiques découvrent de plus en plus de ces événements, grâce à une équipe internationale de chercheurs et d’équipements qui créent un paradigme dans notre quête pour comprendre comment les étoiles vivent et meurent dans l’univers.

Dans la découverte la plus récente, selon une étude prépresse évaluée par des pairs citée par ScienceAlert, l’équipe a identifié un nombre impressionnant de ces événements entre novembre 2019 et mars 2020 : 35 – ce qui est pratiquement un tsunami d’ondes gravitationnelles.

Pour pouvoir suivre un si grand nombre d’événements, l’équipe a utilisé l’Observatoire d’ondes gravitationnelles avancé par interféromètre laser (LIGO) – le plus grand détecteur d’ondes gravitationnelles au monde, qui est en fait composé de deux observatoires sur 2 900 km. loin – et Virgo, un instrument plus petit situé en Italie.

« Ces résultats représentent une multiplication par dix du nombre d’ondes gravitationnelles détectées par LIGO et Virgo depuis qu’ils ont commencé à travailler », a déclaré le professeur d’astronomie Susan Scott de l’Université nationale d’Australie, co-auteur de l’article.