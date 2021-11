Un crâne d’enfant trouvé en Afrique du Sud pourrait être lié à un ancien rituel de mort

Des scientifiques ont découvert des fossiles au fond d’une grotte sud-africaine qui faisaient partie du crâne d’un enfant hominidé. Selon les chercheurs, tout indique que le crâne a été laissé dans un compartiment interne de la grotte par d’autres membres de son espèce, il y a quelque chose d’il y a 250 000 ans, dans un possible rituel de mort.

Publiée dans deux articles dans la revue PaleoAnthropology, l’étude a impliqué 21 chercheurs de l’Université de Witwatersrand, en Afrique du Sud, et 13 autres institutions à travers le monde.

Une reconstitution du crâne de Leti, le premier enfant Homo naledi dont les restes ont été retrouvés dans une grotte de la région du Cradle of Humanity à Johannesburg. Image : Université du Witwatersrand

La découverte du crâne infantile est un grand mystère

Selon le site Phys, cette découverte contribue à l’énigme entourant Homo naledi – une espèce d’hominidé de l’âge de pierre identifiée il y a moins d’une décennie dans une région appelée le berceau de l’humanité – en référence aux impressionnants fossiles qui s’y trouvent.

Déclaré site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1999, le berceau autoproclamé de l’humanité se compose d’un complexe de grottes calcaires à environ 50 kilomètres au nord-ouest de Johannesburg.

« Le vrai mystère à propos de cette enfant est de savoir pourquoi elle a été retrouvée là où elle était », a déclaré Lee Berger, le scientifique qui a dirigé le projet. « Quelque chose d’incroyable se passait dans cette grotte il y a entre 200 000 et 300 000 ans. »

Bien que les chercheurs appellent l’enfant « elle », ils ne savent toujours pas s’il s’agissait d’un garçon ou d’une fille.

Rarement, des restes fossilisés d’enfants sont trouvés, car leurs os sont trop minces et fragiles pour survivre pendant des éons. Cela renforce l’idée que l’os peut avoir subi un rituel.

On sait que l’enfant n’avait probablement qu’entre quatre et six ans lorsqu’il est décédé, en raison de dents de lait intactes et de dents permanentes commençant à apparaître. En raison de sa distance par rapport aux autres découvertes, les enquêteurs ont surnommé l’enfant Leti, abrégé du mot setswana « lethimela », qui signifie « le perdu ».

Les scientifiques ont trouvé près de 2 000 fossiles sur le site

Selon les scientifiques impliqués dans la recherche, près de 2 000 fossiles ont été trouvés dans des grottes au total, qui ont été reconstitués en squelettes partiels de plus de deux douzaines d’individus.

Vingt-huit fragments de crâne et six dents ont été trouvés encore plus profondément dans le complexe de la grotte, à 12 mètres de la découverte principale, à laquelle on accède par de petites fissures qui obligeaient les explorateurs à se faufiler entre les parois rocheuses. Certaines parties du passage ne mesurent que 10 centimètres de large.