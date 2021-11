Si nous vivons dans une simulation, de combien de bits l’univers a-t-il besoin pour fonctionner ?

Connaissez-vous le terme « quinvigintillion » ? Sinon, mieux vaut se familiariser, car l’univers visible en compte 600 – en bits. Les informations proviennent d’une nouvelle enquête calculée par le physicien Melvin Vopson, de l’Université de Portsmouth, en Angleterre, et publiée dans la revue scientifique AIP Advances.

Tout d’abord, il est évident que notre univers ne peut pas encore être totalement quantifié – encore moins en unités numériques. Les « bits » font référence à une unité de mesure informatique commune couramment utilisée dans les mesures de vitesse Internet, par exemple : « mégabits », « gigabits », etc. Dans le même temps, il existe des « octets », visant la taille du fichier : « mégaoctets », « gigaoctets » etc.

Il existe des théories qui prétendent que nous vivons en fait dans une simulation informatique : étant donné cela, quelle serait la puissance de calcul nécessaire pour qu’une réalité assemblée continue de fonctionner ? (Image : Lidiia/)

La prémisse de l’enquête de Vopson prend en compte une question hypothétique : et si notre univers était, au lieu de quelque chose de réel et de faisable, une simulation informatique ? Par conséquent, le nombre « six cent quintillions » serait le volume de données nécessaire pour exécuter une telle simulation.

En termes chiffrés : 6×1080 (six multiplié par 10 à la puissance quatre – vingtième) ou, en termes encore plus directs, 600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 (oui, soixante – dix et huit fois le nombre « 0 » – nous avons besoin d’ une ligne et demi pour cette seule valeur).

Les mathématiques, c’est cool, cher lecteur. Nous vous le promettons.

Vopson a utilisé la théorie de la relativité générale d’Albert Einstein (1879-1955), qui postule une relation possible entre l’information, l’énergie et la masse, pour effectuer ce calcul.

« En utilisant ce principe d’équivalence, j’ai supposé que l’information pourrait être la forme dominante de la matière dans l’univers », explique l’expert. « L’information peut même expliquer la matière noire, la substance mystérieuse qui compose la majeure partie du cosmos. »

Le récit lui-même est relativement simple à comprendre : Vopson a basé son étude sur un autre calcul établi en 1948, dans l’étude « Théorie mathématique de la communication» (« Théorie mathématique de la communication »), par Claude Shannon. Sur cette base, le physicien de Portsmouth a déterminé qu’une particule – comme un proton, par exemple – contient environ 1 509 bits d’information (ou de données). Les estimations précédentes indiquent que l’univers observable a environ 1080 particules cartographiées – qui inclut l’électron.

Vopson admet cependant que, aussi choquant que puisse être le nombre atteint, il ne contient toujours pas toute la matière noire de l’univers. C’est là qu’intervient la partie « observable » : le récit fait référence à ce que nous avons pu identifier dans le cosmos à ce jour – mais il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons à ce sujet.

« Le nombre est honnêtement moins que prévu », dit-il. « Je ne sais pas trop pourquoi, mais il se peut que des choses importantes n’aient pas été prises en compte – dans mes calculs, je me suis concentré sur des particules comme les protons et les neutrons, qui stockeraient des informations sur eux-mêmes, mais et les quarks, bien que nous n’ayons pas identifié cela, ils peuvent également être capables d’un tel exploit.

Greg Laughlin, un physicien de l’Université de Yale qui n’est pas impliqué dans l’étude, dit que cette perception « peut-être erronée » est ce qui explique la différence entre les nombres de Vopson par rapport aux enquêtes précédentes. « Ne pensez pas qu’il ignorait ‘un’ éléphant dans une pièce, mais 10 milliards d’éléphants dans la même pièce », a-t-il commenté.

En d’autres termes, le nombre absurde plus haut peut être considérablement plus grand. Et étant donné qu’il nous a fallu quelques minutes de recherche juste pour apprendre à le prononcer et à l’épeler correctement, le fait qu’il soit plus gros est certainement une chose effrayante.

