Dans une vidéo, la NASA montre une augmentation du trou dans la couche d’ozone

Le trou dans la couche d’ozone s’est élargi en 2021, grâce à un hiver inhabituellement rigoureux dans l’hémisphère sud et également aux conséquences de l’avancée du réchauffement climatique, selon une nouvelle vidéo publiée par la NASA.

Selon la vidéo, le trou avait son 13e taux de croissance le plus élevé depuis 1979, la dispersion de l’ozone étant surveillée par les satellites Aura, Suomi-NPP et NOAA-20, exploités par l’Agence spatiale américaine en collaboration avec l’Oceanic and Atmospheric Administration National ( NOAA) des États-Unis.

Lire aussi

L’animation diffusée par la NASA montre une augmentation de la couche d’ozone dans la région arctique : selon l’agence, sans les politiques mondiales de protection de l’environnement, elle aurait pu être beaucoup plus importante (Image : NASA/Publishing)

L’ozone, pour ceux qui ne le savent pas, est un gaz qui se produit naturellement et se forme dans les couches les plus hautes de l’atmosphère terrestre. Reproductible à la fois par la nature et par l’homme, le gaz est responsable, entre autres, de filtrer la nocivité des rayons ultraviolets (UV) émis par le soleil, qui peuvent provoquer, entre autres, des cancers de la peau.

Et il a un trou. Ou plutôt, un ensemble de trous, qui s’ouvrent et se ferment et se rouvrent à mesure que les variations climatiques de la Terre – et le réchauffement climatique – entravent la dispersion des gaz à effet de serre, augmentant notre température moyenne mondiale.

En d’autres termes, ce défaut est la raison pour laquelle vous appliquez des crèmes solaires encore plus fortes lorsque vous allez à la plage.

Beaucoup de ces trous sont causés par l’activité humaine – l’utilisation d’éléments tels que le chlore et le brome dans diverses actions contribue à l’augmentation du trou dans les régions polaires, et lorsque le soleil se lève et baigne l’Arctique de sa lumière, la région reçoit les UV rayons pratiquement aucun filtre.

Les politiques mondiales stipulées dans le passé – telles que le Protocole de Montréal de 1987 par l’ONU – ont contribué à minimiser les dommages que nous causons à la couche d’ozone, ce que la NASA reconnaît a beaucoup aidé : « Ce trou est assez grand en raison des conditions stratosphériques plus froides. que ce que nous avons vu en 2021. Sans le Protocole de Montréal, ce serait beaucoup plus important », a déclaré Paul Newman, responsable des sciences de la Terre au Goddard Flight Center de la NASA, dans un communiqué.

Concrètement, cette année, le trou a atteint à peu près la taille de l’Amérique du Nord – un continent qui englobe le Mexique, les États-Unis, le Canada et l’Alaska, et s’étend sur environ 25 millions de kilomètres carrés (km²). Sans les protocoles environnementaux en place, la NASA estime que la taille serait plus grande de 1,5 million de km².

Heureusement, les politiques d’utilisation et de réduction des émissions semblent avoir un effet positif. Selon plusieurs scientifiques, il est possible qu’à ce rythme, la couche d’ozone se rétablisse complètement entre 2060 et 2070.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !