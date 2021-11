Découvrez pourquoi la NASA a changé son conseil d’administration

Depuis que Bill Nelson a assumé le rôle d’administrateur de la NASA, certains changements stratégiques ont été apportés à l’agence spatiale américaine, tels que la création de nouveaux postes de direction et la fusion de bureaux.

Selon la NASA, l’objectif principal du changement de direction est de déplacer la direction de postes clés pour résoudre des problèmes tels que la nouvelle pandémie de coronavirus, les partenariats industriels et le travail pour transformer la technologie interne.

Bill Nelson a pris la direction de la NASA il y a six mois et a apporté des changements stratégiques à sa direction. Image : NASA/Bill Ingalls

« À la NASA, nous avons toujours les yeux tournés vers l’avenir. C’est ainsi que nous menons, en pensant de manière critique et stratégique aux défis auxquels nous pouvons être confrontés, à la fois en interne et en externe », a déclaré Nelson dans le communiqué annonçant les changements.

Deux bureaux fusionnent pour former l’OTPS de la NASA

En outre, l’agence a annoncé un nouveau bureau de la technologie, de la politique et de la stratégie (OTPS) « pour fournir une technologie, une politique et une stratégie fondées sur des preuves aux dirigeants de la NASA ».

Selon le site Web de Space, le nouveau bureau est la fusion de deux entités précédentes : le Bureau des évaluations et des engagements stratégiques et le Bureau du technologue en chef.

« Alors que nous continuons à repousser les limites de l’exploration, OTPS et ces positions de leadership garantiront que notre technologie, notre stratégie et notre politique de pointe façonneront le succès de notre agence », a poursuivi Nelson. « Nous augmentons également notre analyse et nos conseils sur les problèmes géopolitiques et les risques auxquels la NASA, ou l’industrie spatiale, peut être confrontée. »

Voici la liste complète des nouveaux postes :

Douglas Terrier, nouveau directeur associé de la vision et de la stratégie du Johnson Space Center (JSC) à Houston. Terrier quitte le poste de technologue en chef;

Bhavya Lal, administrateur associé de l’OTPS. Elle agira également à titre de technologue en chef intérimaire;

Melanie Saunders, directrice en chef de la résilience, qui se concentrera sur la crise des coronavirus ;

Casey Swails, administrateur associé associé pour les opérations commerciales. Swails servira de conseiller principal au directeur associé de la NASA, l’ancien astronaute Bob Cabana ;

Tom Cremins, administrateur associé pour les intérêts de la sécurité spatiale. Cremins représentera la NASA dans les discussions avec les partenaires des agences fédérales.

