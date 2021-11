L’ONU déclare que la mise en œuvre des politiques environnementales est encore trop lente

Nous nous débrouillons bien pour concevoir et planifier de nouvelles idées, mais les financer et les exécuter toutes est quelque chose que nous devons beaucoup améliorer, selon un nouveau rapport des Nations Unies (ONU) sur les politiques de changement environnemental pour lutter contre le réchauffement climatique.

Le document, publié lors de l’événement COP26, à Glasgow, en Écosse, indique que nous ratons actuellement une opportunité très favorable, qui est la reprise mondiale des efforts économiques pendant la pandémie de Covid-19. Selon l’organisation, ils devraient donner la priorité aux initiatives « vertes » qui aident les pays à s’adapter aux impacts tels que les sécheresses, les incendies de forêt et les tempêtes tropicales.

Le réchauffement climatique effréné est principalement une responsabilité humaine, qui a cherché l’industrialisation et a commencé à émettre des gaz polluants qui menacent désormais la continuité de la vie telle que nous la connaissons (Image : Tatiana Grozetskaya/)

« Alors que le monde étend ses efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre – des efforts qui sont encore loin d’être là où ils devraient être – il devrait également augmenter considérablement sa capacité d’adaptation au réchauffement climatique », a déclaré Inger Andersen, directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l’environnement.

« Même si nous fermions aujourd’hui la « vanne » proverbiale des gaz à effet de serre, les impacts du changement climatique nous suivraient encore pendant plusieurs décennies dans le futur », a-t-elle commenté. Nous avons besoin d’un changement critique dans l’ambition d’adaptation, grâce au financement et à la mise en œuvre, qui réduit fondamentalement les dommages et les pertes dus au réchauffement climatique. Et nous en avons besoin pour le moment.

Selon le Dr Alistair Hunt, du Département d’économie de l’Université de Bath, en Angleterre, le rapport souligne comment l’engagement signé par plusieurs pays concernant la réduction des émissions nocives n’a pas été tenu, si l’on considère l’aspect financier.

En d’autres termes, celui qui a promis d’aider s’enfuit maintenant du compte.

« Mes recherches ont utilisé des données liées au financement de projets bilatéraux des principaux pays donateurs pour montrer où va l’argent », a déclaré Hunt, auteur du chapitre 5 du rapport. « Il existe des preuves de ressources financières consacrées à la production d’eau et à l’agriculture, reflétant les besoins les plus urgents des pays en développement, mais le montant d’argent n’est toujours pas suffisant pour répondre à ces demandes.

Selon l’ONU elle-même, la prérogative de l’Accord de Paris sur le climat exige que l’humanité réduise la température moyenne de la Terre à quelque chose entre 1,5 °C et 2 °C, en dessous des niveaux de la révolution industrielle. Les évaluations statistiques indiquent cependant que, d’ici la fin de ce siècle, notre température devrait atteindre 2,7°C au rythme actuel.

Pour éviter cela, il faudra, pardonnant l’expression populaire : « sortez le scorpion de votre poche » : les estimations positionnées par le rapport parlent d’un coût annuel de 140 milliards à 300 milliards de dollars (776,23 milliards de R$ à R$ 1,66 billion de dollars) d’ici 2030. Cette valeur, dans le cas des pays en développement, devrait passer à 280 milliards de dollars américains (R$ 1,550 milliards) à 500 milliards de dollars américains (2,77 milliards de R$) également par an, jusqu’en 2050.

Le problème : le rapport indique que la valeur général – c’est-à-dire que la moyenne mise à disposition par tous les pays développés pour l’aide aux moins avancés – est aujourd’hui de 79,6 milliards de dollars américains (441,34 milliards de reais). Dans ces chiffres, le coût de l’aide aux pays en développement est cinq à dix fois plus élevé que l’argent mis à disposition.

