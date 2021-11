Exploration de la Lune : la NASA annonce un site de forage pour l’extraction de glace lunaire

Fin 2022, la NASA enverra une expérience d’extraction de glace attachée à une sonde robotique au pôle Sud lunaire à un point non loin du cratère Shackleton. Le site a été étudié pendant des mois par des ingénieurs et des scientifiques de l’agence spatiale américaine et d’Intuitive Machines, une société aérospatiale basée à Houston, partenaire de la mission.

Selon le site Web de Phys, les données de la NASA recueillies par le vaisseau spatial en orbite autour de la Lune indiquent que le site, connu sous le nom de « Shackleton Connection Summit », pourrait avoir de la glace sous la surface.

La zone reçoit suffisamment de lumière solaire pour alimenter une sonde pour une mission d’environ 10 jours, tout en offrant une ligne de vue dégagée vers la Terre pour des communications constantes. De plus, il est également proche d’un petit cratère, ce qui est idéal pour une excursion robotique.