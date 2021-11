Le système stellaire à 150 années-lumière déroute les scientifiques par ses orbites dans des directions étranges

Le système stellaire HD-3167 a causé des maux de tête aux scientifiques, qui ont identifié plusieurs exoplanètes autour de lui, dont les orbites suivent des directions et des directions très étranges.

Selon eux, cette confusion n’est pas nouvelle, car l’étoile elle-même a été découverte en 2016 et, depuis lors, certaines des planètes que nous observons autour d’elle se comportent de manière encore inexplicable.

Les trajectoires inhabituelles sur les orbites d’exoplanètes lointaines rendent les scientifiques très confus (Image : ANDREI SALAUYOU/)

Depuis 2016, deux exoplanètes ont été découvertes dans la région, à 150 années-lumière de la Terre. Les planètes HD 3167c et HD 3167d orbitent autour de leur étoile dominante non pas dans le plan méridien (sur les côtés), mais dans les directions polaires. En gros, au lieu d’être du côté de l’étoile, ils parcourent un chemin de haut en bas de l’étoile en passant par ses pôles.

En termes comparatifs, imaginez si le Brésil et le Japon avaient le même cycle de jour et de nuit, en même temps que les États-Unis et la Russie étaient en plein jour.

Maintenant, cependant, des astronomes de l’Université de Genève, en Suisse, ont découvert une troisième planète, dont l’orientation est méridienne, c’est-à-dire la même que la nôtre, sur les côtés du Soleil, mais dans le sens des aiguilles d’une montre.

« Évidemment, c’était une surprise », a déclaré Vincent Bourrier, astronome à l’université et auteur de l’étude publiée dans la revue. Astronomie & Astrophysique. « C’est quelque chose de radicalement différent de notre système solaire. Si vous étiez sur l’une des planètes et que vous regardiez le ciel avec un télescope, vous verriez les autres se déplacer verticalement.

La découverte a été faite par un instrument appelé « ESPRESSO », situé sur le VLT (acronyme anglais de « Very Large Telescope », et oui, c’est son nom) au Chili. Grâce à une analyse extrêmement précise de l’étoile, l’équipe de Bourrier a pu surveiller la direction de passage de la planète la plus proche de HD-3167 par rapport à notre perspective – un mouvement dit de « transit » – et estimer l’angle de son orbite.

Selon Bourrier, il n’a pas été possible de déterminer la raison de cette disparité de mouvement entre les trois planètes. L’astronome Shweta Dalal, de l’Université d’Exeter en Angleterre (non impliquée dans l’étude) affirme qu’une quatrième planète, de la taille de Jupiter, pourrait expliquer ce désalignement.

« Une planète de la taille de notre plus grand voisin aurait une capacité gravitationnelle suffisamment forte pour déplacer les trajectoires des orbites des autres planètes », a-t-elle commenté.

Et pourquoi cela ne s’est-il pas produit ici, puisque, contrairement à HD-3167, « notre » Jupiter est plus que confirmé ?

La raison réside dans les amplitudes des orbites de nos planètes dans la Voie lactée : comme nos arcs sont plus ou moins équidistants et qu’il y a beaucoup d’espace entre eux, même avec toute sa force gravitationnelle, Jupiter ne peut pas exercer assez d’influence pour nous en sortir. de notre axe – ce qui est même attendu, étant donné que la gravité de Jupiter n’est « que » 2,4 fois supérieure à celle de la Terre.

Bourrier a déjà clairement indiqué qu’il avait l’intention de continuer à utiliser ESPRESSO pour étudier ce système stellaire et d’autres, et le télescope Gaia de l’Agence spatiale européenne (ESA) cartographie des milliards de galaxies dans la Voie lactée, donc tout indique que nous allons découvrir plus « étrangeté » par Aïe.

