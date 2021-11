Changement climatique : mission spatiale de l’ESA pour mesurer la chaleur piégée dans l’atmosphère terrestre

Mercredi dernier (3), une nouvelle mission spatiale a été annoncée par l’Agence spatiale européenne (ESA) lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26) à Glasgow, en Écosse. C’est un satellite qui mesurera la chaleur piégée dans l’atmosphère terrestre pour aider à évaluer si l’humanité fait des progrès dans la lutte contre les pires effets du changement climatique.

Selon le communiqué de l’ESA, la mission, appelée TRUTHS (le mot en anglais signifiant TRUTHS, et, dans ce cas, l’acronyme de Traceable Radiometry that Supports Terrestrial and Heliographic Studies), vise à étudier le soi-disant bilan énergétique de la Terre. – la différence entre la quantité d’énergie qui atteint la planète depuis le Soleil et la quantité qui est réfléchie dans l’espace.

La mission TRUTHS vise à mesurer la quantité d’énergie du Soleil qui atteint la Terre et celle qui est réfléchie dans l’espace. Image : ESA/Airbus

Plus la Terre retient de chaleur, plus elle devient chaude, et ce sont les gaz à effet de serre dangereux qui créent des conditions pour que la planète emprisonne une plus grande partie de la chaleur qu’elle reçoit.

La mission TRUTHS « établira une référence pour détecter les changements dans le système climatique de la Terre », a déclaré l’ESA, notant que le satellite pourrait être lancé en orbite en 2029, en fonction du financement.

« La mission jouera un rôle essentiel dans l’amélioration de la façon dont nous surveillons le changement climatique à l’aide de données satellitaires et soutiendra l’action climatique décisive que les nations mondiales négocient à la COP26 », a déclaré Beth Greenaway, responsable de l’observation de la Terre et du climat à l’Agence British Space ( UKSA), qui est le partenaire de l’ESA dans TRUTHS.

Selon le site Web Space, le vaisseau spatial disposera de deux instruments principaux : le radiomètre solaire absolu cryogénique et le spectromètre d’imagerie hyperspectrale. Ces deux instruments mesureront en continu le rayonnement solaire incident et réfléchi.

TRUTHS créera un système de référence pour les mesures climatiques

La mission sera en mesure de détecter plus rapidement les changements climatiques de la Terre et créera également un système de référence ultra-précis qui servira de guide pour d’autres mesures et modèles climatiques.

Alors que les satellites jouent un rôle clé dans la surveillance des signaux du changement climatique, un récent rapport publié par le Earth Observation Satellite Committee a déclaré que la précision des observations spatiales devait s’améliorer pour permettre aux scientifiques et aux décideurs politiques d’évaluer si les mesures ont été prises. .

Selon l’UKSA, la mission TRUTHS peut y contribuer. « TRUTHS est une mission importante, car elle fournira l’étalon-or pour l’étalonnage pour l’observation de la Terre depuis l’espace, une sorte de » laboratoire de normes dans l’espace « », a déclaré Justin Byrne, responsable de l’observation et de la science à la société aérospatiale Airbus, qui dirige le consortium industriel qui développe la mission.

De toute évidence, l’Europe prend la question du changement climatique au sérieux. Lors d’une conférence de presse à la COP26, Samantha Burgess, directrice adjointe des services de changement climatique pour le programme européen d’observation de la Terre Copernicus, a déclaré que l’Europe et l’Arctique se réchauffent beaucoup plus rapidement que le reste du monde.

« À l’échelle mondiale, nous sommes actuellement à 1,2 °C au-dessus des niveaux préindustriels », a déclaré Burgess. « Mais en Europe, nous sommes près de 2,2 °C au-dessus des niveaux préindustriels, et l’Arctique est à près de 3 °C au-dessus de cette référence. »

L’Accord de Paris, négocié lors de la précédente grande conférence sur le changement climatique COP21, tenue en France en 2015, oblige les pays à s’efforcer de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport à l’époque préindustrielle.

Selon Burgess, le taux de réchauffement actuel permettra à la Terre d’atteindre le seuil redouté de 1,5°C d’ici 2034.

Selon l’Organisation météorologique mondiale, les événements météorologiques extrêmes sont désormais une « nouvelle normalité », et l’été 2021 en a fourni de nombreuses preuves dans le monde entier.

Des inondations d’une intensité observée tous les mille ans ont frappé plusieurs pays européens en juillet. Rien qu’en Allemagne, près de 200 personnes sont mortes. Les experts avertissent que tout cela est sur le point de devenir beaucoup plus courant.

« Avec le changement climatique, les urgences et les catastrophes deviennent plus fréquentes et plus extrêmes », a déclaré Vera Thiemig, responsable scientifique et chercheuse au Centre commun de recherche de la Commission européenne. « Si nous ne faisons rien, en Europe, chaque année, 15 millions de personnes seront exposées aux incendies de forêt, 90 000 personnes par an mourront des vagues de chaleur, 2 millions de personnes seront affectées par les inondations côtières et fluviales, les sécheresses si elles s’étendent et la toundra disparaîtra », a-t-il prévenu.

Maintenir le réchauffement climatique à moins de 1,5°C, selon Thiemig, pourrait réduire de deux tiers le risque d’incendies de forêt ainsi que les décès liés à la chaleur, et le risque d’inondations majeures diminuera de 50 %.

