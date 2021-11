Heinz crée du ketchup martien (ou presque)

Ce lundi (8), Heinz a sorti son premier paquet de ketchup « Marz Edition », une sauce à base de tomates de première qualité utilisées dans sa version terrestre populaire, mais cultivées dans les mêmes conditions défavorables que celles trouvées sur Mars.

Selon Space, plus qu’une simple nouvelle étiquette, le condiment prêt pour Mars est le produit de deux ans de recherche menée par une équipe d’astrobiologistes de l’Aldrin Space Institute (ASI) du Florida Institute of Technology.

« Nous sommes très heureux que notre équipe d’experts ait pu cultiver des tomates dans des conditions trouvées sur une autre planète et partager notre création avec le monde », a déclaré Cristina Kenz, directrice de la croissance pour Kraft Heinz International Zone, dans un communiqué. « De l’analyse du sol des conditions martiennes il y a deux ans à la récolte aujourd’hui, ce fut un voyage qui prouve que partout où nous irons, Heinz Ketchup sera toujours apprécié pour les générations futures. »

Bien qu’il ne soit pas disponible dans le commerce, un lot de ketchup Marz Edition a été dévoilé au siège de Heinz à Pittsburgh, en Pennsylvanie, où la sauce expérimentale a réussi les tests de qualité de l’entreprise pour devenir des bouteilles certifiées Heinz Ketchup.

Andrew Palmer de l’Institut spatial Aldrin (ASI) de Florida Tech a dirigé une équipe de 14 astrobiologistes pour cultiver des tomates Heinz de qualité supérieure dans les mêmes conditions que celles trouvées sur Mars. Image : Heinz

Dirigée par Andrew Palmer, l’équipe de 14 membres de l’ASI a soumis le premier des trois articles pour publication scientifique décrivant la mission Heinz. L’institut, fondé en 2015, a été créé pour promouvoir une présence humaine permanente sur Mars et maintenir l’héritage scientifique et technique de l’astronaute d’Apollo 11, Buzz Aldrin, l’une des premières personnes à avoir marché sur la Lune.

« Avant, la plupart des efforts pour trouver des moyens de pousser dans des conditions simulées sur Mars étaient des études de croissance des plantes à court terme », a déclaré Palmer. « Ce que ce projet a fait, c’est d’examiner la récolte alimentaire à long terme. »

« Obtenir une récolte de qualité pour devenir Heinz Tomato Ketchup était le résultat de rêves et nous y sommes parvenus. Travailler avec les « Masters of Tomato » à Heinz nous a permis de voir quelles sont les possibilités de production alimentaire à long terme hors de la Terre », a-t-il ajouté.

Comment les tomates ont été cultivées pour cette version spéciale du ketchup Heinz

Pour démontrer que les tomates peuvent être récoltées sur Mars, les plantes ont été cultivées dans un simulateur martien – un sol terrestre combiné chimiquement avec le régolithe Red Planet – dans les mêmes conditions de température et d’eau que chez notre voisin.

Les scientifiques de Heinz et d’ASI ont analysé les conditions du sol, sélectionné des semences et mis en œuvre des techniques agricoles pour s’assurer que le résultat final était le goût du ketchup Heinz.

La recherche, qui était l’un des plus grands projets du genre liés à Mars, a également des applications ici. Si, comme indiqué, les tomates peuvent être cultivées hors de la planète, elles peuvent également être cultivées dans les endroits les plus reculés et les plus hostiles de la Terre.

« En ce qui concerne notre propre survie sur cette planète, l’une des grandes questions est de savoir comment nous cultivons dans des sols moins qu’idéals », a déclaré Palmer.

En plus d’étudier les cultures martiennes, Kraft Heinz Company a investi dans des objectifs de gouvernance sociale et environnementale, notamment l’utilisation de tomates 100% durables d’ici 2025.