Une vidéo montre le « déballage » du télescope spatial James Webb

Les agences spatiales américaine (NASA) et européenne (ESA) sont sur la «dernière ligne droite» pour le lancement du controversé télescope spatial James Webb (JWST, James Webb Space Telescope). Après un périple qui a débuté dans les installations de son constructeur, Northrop Grumann, en Californie, et a traversé le canal de Panama, l’équipement est arrivé en Guyane française le 12 octobre.

Il a depuis été soigneusement déballé dans une chambre stérile par des techniciens de l’ESA, qui le monteront au sommet d’une fusée Ariane 5. Le « déballage » a été enregistré dans la vidéo ci-dessous :

« La campagne de lancement de James Webb implique plus de 100 experts », a déclaré l’ESA. « Les équipes travailleront séparément pour préparer le télescope et le lanceur jusqu’à ce qu’elles deviennent une équipe combinée pour réunir le télescope et la fusée pour un décollage historique. »

Avec ses 10 mètres de haut et son poids de six tonnes, le JWST est le télescope spatial le plus avancé jamais produit, et il possède des caractéristiques si sophistiquées que le physicien américain Michio Kaku suppose qu’il nous permettra d’établir un « premier contact » avec une civilisation extraterrestre.

« Bientôt nous aurons le télescope [Webb] en orbite et nous aurons des milliers de planètes à observer », a déclaré Kaku au Guardian, « et c’est pourquoi je pense qu’il y a de fortes chances que nous entrions en contact avec une civilisation extraterrestre. »

Cependant, toute cette sophistication se traduit par de nombreux risques. Récemment, Mike Menzel, ingénieur système en chef pour la mission Webb au Goddard Space Flight Center de la NASA dans le Maryland, a déclaré : « Il y a en moyenne 344 points de défaillance uniques », a révélé Menzel, ajoutant qu’« environ 80 % d’entre eux le sont. associé au déploiement », c’est-à-dire le moment où le télescope « se déplie » et est mis en condition opérationnelle.

Le lancement du télescope spatial James Webb est prévu le 18 décembre 2021 à bord d’une fusée Ariane 5 depuis le Centre spatial guyanais, base de l’ESA près de Kourou, en Guyane française.

